Μητσοτάκης: Συνεχίζεται το «Προλαμβάνω», χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια

Snapshot Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» θα συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μακροχρόνια εθνική πολιτική υγείας με σταθερή χρηματοδότηση.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την προσήλωση της κυβέρνησης στη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι μεμονωμένα περιστατικά δεν απεικονίζουν την πραγματική εικόνα του συστήματος.

Η ψηφιακή διαφάνεια και η δυνατότητα ανώνυμων καταγγελιών αποτελούν βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση παρανομιών και «φακελακίων» στο σύστημα υγείας.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε κρίσιμους δείκτες υγείας, αλλά υπάρχουν προκλήσεις όπως καθυστερήσεις στα χειρουργεία και ελλείψεις νοσηλευτών, που αντιμετωπίζονται με αύξηση υποδομών και ενίσχυση του προσωπικού.

Το νέο μοντέλο λειτουργίας του ΕΣΥ βασίζεται στο τρίγωνο υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία, με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων και την αντιμετώπιση σπατάλης, όπως η υπερσυνταγογράφηση.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους τους πολίτες, καλύπτοντας ελέγχους για καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, μαστού και παχέος εντέρου και την επόμενη τετραετία, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία, με στόχο «να ζούμε καλύτερα, όχι απλώς περισσότερο. Να αναγνωρίσουμε ότι όταν μιλούσαμε για Υγεία στη χώρα μας, μιλούσαμε για νοσοκομεία. Για κανένα πρόγραμμα δεν ήμουν τόσο περήφανος όσο για το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σήμερα σας ανακοινώνω ότι το «Προλαμβάνω» έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με 75 εκατ. τον χρόνο. Η υπουργός, κυρία Αγαπηδάκη είναι ανακουφισμένη γιατί έχει μία χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την επόμενη τετραετία. Από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική».

Τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ότι θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030, μετά το τέλος του ΤΑΑ (με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ) είναι:

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Πρόγραμμα για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου. πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανήλικων. πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Όπως υπογράμμισε ότι το πακέτο ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Υγεία μετατρέπεται σε μακροχρόνια εθνική πολιτική, με σταθερή χρηματοδότηση και πολυετή σχεδιασμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ξεκάθαρο μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα Υγείας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα «φακελάκια» και τις καταγγελίες ασθενών. Υπογράμμισε ότι μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και τόνισε την προσήλωση της κυβέρνησης στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων.

Ερωτηθείς για τα φαινόμενα διαφθοράς και τα «φακελάκια» στην Υγεία, ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, «πάνω από 260.000 χρήστες έχουν απαντήσει για το σύστημα Υγείας και η εικόνα που δίνουν δεν είναι αυτή που συχνά μεταφέρουν τα ΜΜΕ».

«Αδικούμε το ΕΣΥ όταν το κρίνουμε από μεμονωμένα περιστατικά και όχι από τον κανόνα», σημείωσε, επιμένοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα των γιατρών και νοσηλευτών υπηρετεί με επαγγελματισμό.

Ψηφιακή διαφάνεια ως όπλο κατά της παρανομίας

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε την πλήρη ψηφιακή διαφάνεια ως βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της παρανομίας. Ως παράδειγμα ανέφερε τη λίστα χειρουργείων που αναρτάται πλέον ηλεκτρονικά, τη δυνατότητα των ασθενών να καταγγέλλουν ανώνυμα περιστατικά και την υποχρέωση κάθε γιατρού να μην ζητά καμία επιπλέον αμοιβή πέραν των προβλεπόμενων.

«Οι ασθενείς έχουν πλέον το θάρρος να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά. Όποιος γιατρός ζητήσει επιπλέον αμοιβή μπορεί να καταγγελθεί άμεσα», τόνισε.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βελτιώνει τις απολαβές των εργαζομένων στο ΕΣΥ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «καμία απολαβή δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για φακελάκι. Η παρανομία και η διαφθορά θα αντιμετωπιστούν χωρίς εκπτώσεις».

Αξιοπρέπεια στην αντιμετώπιση των ασθενών

Σχετικά με την κατάσταση στο ΕΣΥ, τις καθυστερήσεις στα χειρουργεία, τις ελλείψεις νοσηλευτών και την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μπροστά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες» σε κρίσιμους δείκτες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις.

Επίσης τόνισε ότι «οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια» και ότι η χώρα «είναι μπροστά από πολλά προβλήματα που ταλανίζουν άλλα ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι παραμένουν καθυστερήσεις στα χειρουργεία, σημειώνοντας ότι τα νέα χειρουργεία, όπως αυτά που λειτουργούν πλέον στον Άγιο Σάββα, «αυξάνουν σημαντικά τη δυναμικότητα».

Στις ελλείψεις νοσηλευτών αναφέρθηκε χαρακτηρίζοντάς τες «πανευρωπαϊκό πρόβλημα», επισημαίνοντας ότι χρειάζεται να προσελκυστούν περισσότεροι νέοι στο επάγγελμα, το οποίο πρέπει να γίνει ξανά ελκυστικό. Προτεραιότητα του υπουργείου είναι να κρατήσει τους νοσηλευτές στο σύστημα και να ενισχύσει τον αριθμό τους.

Για τα ογκολογικά νοσοκομεία, σημείωσε ότι η βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών δημιουργεί αυξημένες ανάγκες, τονίζοντας ότι «το ζήτημα είναι η αντιμετώπιση να γίνεται με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά».

Παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν «οι όροι λειτουργίας δεν ήταν σωστοί» και πως η κυβέρνηση προχωρά στη μεγαλύτερη παρέμβαση στο σύστημα Υγείας «από συστάσεώς του», με πάνω από 150 Κέντρα Υγείας και υποδομές να αναβαθμίζονται.

Τρίγωνο λειτουργίας: Υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το νέο μοντέλο λειτουργίας του ΕΣΥ ως τρίγωνο που αποτελείται από υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία.

Τόνισε ότι η τεχνολογία επιτρέπει εξοικονόμηση πόρων και αντιμετώπιση φαινομένων σπατάλης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα: «Μην το κάνετε, γιατί θα σας βρούμε», αναφερόμενος ενδεικτικά στην υπερσυνταγογράφηση.

Στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Υγείας που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το «Πρώτο Θέμα», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία μίλησε επίσης ο Δημήτρης Κοντοπίδης (MSc, Patient Advocate, Social Entrepreneur) ο οποίος ανέφερε: «Πολλά προγράμματα είναι πρωτοπόρα. Αν μας περιέγραφε κάποιος πριν μερικά χρόνια, ότι εγώ από το κινητό θα μπορώ να κλείνω ραντεβού, να γλιτώνω αναμονή, μετακίνηση, ταλαιπωρία, θα λέγαμε ότι είναι επιστημονική φαντασία για τη χώρα μας.

Και επειδή είμαι και σε ευρωπαϊκά δίκτυα ασθενών που έχουν διαφορετικά συστήματα υγείας, πολλά από αυτά τα προγράμματα είναι πρωτοπόρα. Και δεν υπάρχουν έξω».

Από την πλευρά της η Παρασκευή Μιχαλοπούλου (Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής») τόνισε: «Η ογκολογία χρειάζεται υψηλή εξειδίκευση. Τα φάρμακα κατ' οίκον, τα φάρμακα υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, το Ταμείο Καινοτομίας, έχουν γίνει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Και ενώ γίνονται όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα, ταυτόχρονα υπάρχει και η καθημερινότητα των ασθενών. Η οποία παραμένει ακόμα δύσκολη».

