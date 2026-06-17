Βραζιλία: Εξαφανίστηκε η κάμερα που κρατούσε η 21χρονη στη μοιραία πτώση του μπάντζι τζάμπινγκ

Snapshot Η κάμερα GoPro που κρατούσε η 21χρονη κατά τη μοιραία πτώση της στο μπάντζι τζάμπινγκ έχει εξαφανιστεί και πιθανόν κατέγραψε τα τελευταία λεπτά πριν το ατύχημα.

Οι τρεις εκπαιδευτές που συνελήφθησαν υποστηρίζουν διαφορετικές εκδοχές για το σφάλμα με το σχοινί ασφαλείας, με κάποιους να μην θυμούνται λεπτομέρειες πριν την πτώση.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και πραγματοποιούσαν άλματα για περίπου έναν χρόνο.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κατεδάφισης της γέφυρας όπου συνέβη το δυστύχημα.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι υπήρξε ανησυχία για τον εξοπλισμό μετά το περιστατικό, πιθανόν για να κρυφτούν αποδεικτικά στοιχεία ή λόγω της αξίας της κάμερας. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 21χρονης νεαρής στη Βραζιλία, την ώρα που έκανε μπάντζι τζάμπινγκ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο σε γέφυρα στην πόλη Λιμέιρα του Σάο Πάολο και καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο φαίνονται οι εκπαιδευτές να ρίχνουν τη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας στο κενό χωρίς την έχουν δέσει με το σχοινί ασφαλείας.

Βίντεο από το δυστύχημα - Προσοχή, σκληρές εικόνες

A morte da estudante de Educação Física Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de bungee jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), ganhou novos desdobramentos após a divulgação do relatório da Polícia Civil. pic.twitter.com/fF5z9v9Nrs — Vitrine Gospel | Notícias (@vitrinegospell) June 14, 2026

Εξαφανίστηκε η κάμερα της 21χρονης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η κάμερα GoPro που κρατούσε η 21χρονη λίγο πριν πέσει, έχει εξαφανιστεί.

Οι αρχές θεωρούν ότι η συσκευή ενδέχεται να έχει καταγράψει τα τελευταία λεπτά πριν την μοιραία πτώση. Ένας εκ των εκπαιδευτών δήλωσε ότι δεν γνωρίζουν που βρίσκεται, ωστόσο, μάρτυρας που βρισκόταν στην ουρά για να κάνει άλμα κατέθεσε ότι ένας από τους εργαζόμενους πλησίασε το σώμα της γυναίκας μετά την πτώση. «Ανησυχούσαν για τον εξοπλισμό, είτε για να κρύψουν αποδεικτικά στοιχεία είτε λόγω της οικονομικής του αξίας», είπε μιλώντας στο βραζιλιάνικο μέσο TV Globo.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι είναι πιθανό η κάμερα να χάθηκε κατά την πτώση ή να την πήρε κάποιος αργότερα, καθώς πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν στο σημείο μετά το περιστατικό. «Πιστεύω ότι, δυστυχώς, κάποιος μπορεί να έχει κλέψει την κάμερα», είπε, ενώ τόνισε ότι οι εκπαιδευτές δεν αποτελούν εταιρεία.

Τι είπαν οι εκπαιδευτές

Στο μεταξύ, δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα από τις ανακρίσεις των τριών ανδρών που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Ο 32χρονος Λουίς Φελίπε Φελισιάνο Εγκόροφ, ένας από τους εκπαιδευτές που συνόδευε την νεαρή δήλωσε στις αρχές ότι ο ίδιος και ο 42χρονος Μάικον Φερνάντες Σίντρα ήταν υπεύθυνοι για την τοποθέτηση του σχοινιού ασφαλείας. Στη συνέχεια όμως υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί με λεπτομέρειες τι συνέβη πριν τη μοιραία πτώση. «Πήγα πρώτα στο μπροστινό μέρος. Μετά από αυτό, έσβησαν από το μυαλό μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ», είπε.

Ο Σίντρα, ο οποίος βρισκόταν στο κάτω μέρος του σώματος της 21χρονης τη στιγμή του άλματος, εξήγησε ότι οι αρμοδιότητες των μελών της ομάδας εναλλάσσονταν και ότι άλλοτε ο ίδιος και άλλοτε ο Εγκόροφ αναλάμβαναν να συνδέσουν τον εξοπλισμό. Δήλωσε επίσης ότι ο εξοπλισμός ήταν «ορατός» και ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει πώς δεν αντιλήφθηκαν το λάθος που οδήγησε στον θάνατο της νεαρής.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 27χρονος Βίτορ ντε Φρέιτας Γκονσάλβες, υποστήριξε ότι τον κάλεσαν μόνο για βοηθήσει να σηκώσουν την κοπέλα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, πραγματοποιούσαν άλματα στην περιοχή εδώ και περίπου έναν χρόνο. Την ημέρα του δυστυχήματος σχεδίαζαν περίπου 100 άλματα, με κόστος περίπου 30 ευρώ ανά συμμετοχή και επιπλέον χρέωση 18,5 ευρώ για τη λήψη βίντεο μέσω GoPro.

Πλέον, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κατεδαφιστεί η γέφυρα από την οποία σημειώθηκε η θανατηφόρα πτώση.

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