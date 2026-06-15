Βραζιλία: Η τελευταία ανάρτηση της 21χρονης πριν το μοιραίο bungee jumping

Snapshot Η 21χρονη Μαρία Εδουάρδα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας πέθανε κατά τη διάρκεια bungee jumping στη Βραζιλία επειδή οι υπεύθυνοι ξέχασαν να την ασφαλίσουν με σχοινί.

Λίγες ώρες πριν το ατύχημα, η Μαρία δημοσίευσε μια φωτογραφία της γέφυρας με μια φράση που απέκτησε τραγική σημασία μετά το συμβάν.

Το ατύχημα έγινε στην πόλη Λιμέιρα και καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral, όπου φαίνεται η νεαρή να πέφτει από ύψος 30

40 μέτρων χωρίς το σχοινί ασφαλείας.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και εξετάζει τα άτομα που σχετίζονται με τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η εταιρεία που οργάνωσε το bungee jumping εξέφρασε συλλυπητήρια και στη συνέχεια διέγραψε τον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Η αδιανόητη τραγωδία στη Βραζιλία, όπου μία 21χρονη πετάχτηκε κυριολεκτικά στο κενό κατά τη διάρκεια bungee jumping, επειδή οι υπεύθυνοι είχαν ξεχάσει να την ασφαλίσουν με σχοινί αποκτά μία ακόμα πιο τραγική διάσταση καθώς αποκαλύπτεται μία ανατριχιαστικά προφητική λεπτομέρεια.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η Μαρία Εδουάρδα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας μοιράστηκε μια φωτογραφία της γέφυρας από την οποία επρόκειτο να πηδήξει και έγραψε μια φράση που, μετά την τραγωδία, απέκτησε μια απροσδόκητη σημασία: «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;».

Λίγο αργότερα, η 21χρονη Βραζιλιάνα έπεσε στο κενό κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας bungee jumping στην πολιτεία του Σάο Πάολο, καθώς εκτοξεύτηκε χωρίς το σχοινί ασφαλείας.

Το ατύχημα συνέβη το Σάββατο στην πόλη Λιμέιρα, όπου πραγματοποιούνται δραστηριότητες περιπέτειας και extreme sports. Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, οι διοργανωτές ενέκριναν το άλμα χωρίς το κύριο σύστημα προστασίας να είναι σωστά συνδεδεμένο.

Η Μαρία Εδουάρδα κατοικούσε στη Τζαντίρα, στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο, και εργαζόταν ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Στα κοινωνικά της δίκτυα μοιραζόταν συχνά εικόνες από προπονήσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και στιγμές επαφής με τη φύση.

Η τραγωδία καταγράφηκε σε ένα βίντεο που γρήγορα έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα. Στις εικόνες φαίνεται η νεαρή να κρατιέται από διάφορους άνδρες στην πλατφόρμα εκτόξευσης πριν ωθηθεί στο κενό. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι παρόντες άρχισαν να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν ότι το σχοινί ασφαλείας δεν είχε τοποθετηθεί.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι αρχές, η αντίστροφη μέτρηση πραγματοποιήθηκε κανονικά και κανείς δεν εντόπισε εγκαίρως την απουσία του συστήματος προστασίας. Όταν οι παρευρισκόμενοι συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί, η Μαρία Εδουάρδα βρισκόταν ήδη σε ελεύθερη πτώση από ύψος μεταξύ 30 και 40 μέτρων, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις που δημοσίευσαν τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

Μεταξύ των θεατών ήταν και ο αρραβωνιαστικός, ο οποίος υπέστη σοκ και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Η Αστυνομία της Βραζιλίας άνοιξε έρευνα για να προσδιορίσει τις ευθύνες για το συμβάν. Σύμφωνα με τις αρχές, διάφορα άτομα που συνδέονται με τη διοργάνωση της εκδήλωσης θα ερευνηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.



Μετά την τραγωδία, η υπεύθυνη εταιρεία δημοσίευσε ένα μήνυμα συλλυπητηρίων στα κοινωνικά της δίκτυα. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο λογαριασμός διαγράφηκε.





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