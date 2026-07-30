Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής: Εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών
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- Λόγω φωτιάς στον Χάρακα Αναβύσσου, υπάρχουν εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.
- Εκτροπές γίνονται στο ρεύμα προς Αθήνα στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και στη Θησείου.
- Εκτροπή υπάρχει επίσης στο ρεύμα προς Σούνιο στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας.
- Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.
Λόγω εκδήλωσης φωτιάς στην περιοχή του Χάρακα Αναβύσσου, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές εκτροπές
Συγκεκριμένα στα παρακάτω σημεία:
- Στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και τη Θησείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.
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