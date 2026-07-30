Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής: Εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.

Συγκεκριμένα στα παρακάτω σημεία:

Λόγω εκδήλωσης φωτιάς στην περιοχή του Χάρακα Αναβύσσου, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές εκτροπές

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