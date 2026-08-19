ΔΕΘ: Σε τέσσερις άξονες τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός 

Στο Μέγαρο Μαξίμου «τρέχουν» όλες τις διεργασίας προκειμένου να κλείσει το πακέτο που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΔΕΘ: Σε τέσσερις άξονες τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός 
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  • Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ μέτρα σε τέσσερις άξονες: μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, προστασία εισοδημάτων μικρομεσαίων, ενίσχυση κοινωνικού κράτους και αντιμετώπιση κρίσεων.
  • Τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα ώστε να μην επηρεάσουν αρνητικά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
  • Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, υπογράμμισαν ότι κάθε χρόνο οι ΔΕΘ γίνονται σημεία αναφοράς για την κυβερνητική πολιτική ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για προεκλογική περίοδο ή όχι.
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Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη 90η ΔΕΘ αναμένεται να κινηθούν σε τέσσερις άξονες: στη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, στην προστασία -μέσω παροχών- των εισοδημάτων των μικρομεσαίων μισθωτών και συνταξιούχων, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Μέχρι στιγμής τα μέτρα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και στο Μέγαρο Μαξίμου «τρέχουν» όλες τις διεργασίας προκειμένου να κλείσει το πακέτο που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός. Πάντως οι φετινές εξαγγελίες θα κινηθούν στην πάγια στρατηγική της κυβέρνησης ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δεν θα εκτροχιάσουν την δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, κάθε χρόνο οι ΔΕΘ γίνονται σημεία αναφοράς για την κυβερνητική πολιτική ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για προεκλογική περίοδο ή όχι.

Για παράδειγμα από το 2023 έως και το 2025 ανακοινώθηκαν και υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε μία σειρά τομέων όπως:

  • Η φορολογική μεταρρύθμιση 2025 – 2026 με:

- Τη μείωση κατά 2% όλων των φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ

- Την καθιέρωση συντελεστή 39% για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ

- Μείωση των φορολογικών βαρών για τις οικογένειες με παιδιά με μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά δύο μονάδες ανά παιδί και μηδενικό φόρο για πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για τους τρίτεκνους ο συντελεστής μειώθηκε στο 9%. Αυτές οι ελαφρύνσεις στους συντελεστές υπολογίστηκαν ξεχωριστά στο εισόδημα του κάθε γονέα και γι’ αυτό είχαν σημαντική επίδραση στο εισόδημα.

- Την καθιέρωση μηδενικού φόρου για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση.

- Μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9% για τους νέους έως 30 ετών

- Μείωση στο μισό της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους και τη δρομολόγηση της κατάργησής της από το 2027

- Μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους.

- Αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης

- Καθιέρωση ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισοδήματα από τα ενοίκια που κυμαίνονται από 12.000 έως και 24.000 ευρώ.

  • Αύξηση του αφορολογήτου ορίου το 2023
  • Μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με στόχο τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και το άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Έτσι οι ιδιοκτήτες που άνοιξαν κλειστά σπίτια έλαβαν τριετή απαλλαγή από την φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια
  • Μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης
  • Αύξηση του κατώτατου μισθού για την ενίσχυση των εισοδημάτων των μικρομεσαίων νοικοκυριών
  • Σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς με μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ το 2026 και κατάργησή του από το 2027
  • Έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για όσες κατοικίες έχουν ασφαλιστεί για φυσικές καταστροφές
  • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα
  • Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες
  • Κατάργηση του μέτρου της μείωσης σύνταξης για εργαζόμενους συνταξιούχους, η οποία αντικαταστάθηκε από πολύ μικρότερη εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ. Το τελευταίο μέτρο οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων που δήλωσαν ότι εργάζονται και ήταν περισσότεροι από 250.000 μέσα σε δύο χρόνια.
  • Μέτρα για το προσωπικό του ΕΣΥ: Με τη δρομολόγηση της αυτοτελούς φορολόγησης των αμοιβών των εφημεριών των γιατρών με συντελεστή 22% που οδήγησε σε αύξηση των αποδοχών τους
  • Μέτρα για τις σχολικές υποδομές με την υλοποίηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση και ανακαίνιση εκατοντάδων σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Στον πρώτο κύκλο έγιναν ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε 430 σχολεία, ενώ ο δεύτερος κύκλος αναμένεται να περιλάβει περισσότερα από 220.
  • Εφάπαξ επίδομα το 2024 για συνταξιούχους με εισόδημα μέχρι 1.600 ευρώ και προσωπική διαφορά, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες. Μεγάλος αριθμός αυτής της κατηγορίας ηλικιωμένων λαμβάνει πλέον ετήσιο επίδομα ύψους 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο.
  • «Ξεπάγωμα» των τριετιών που ανακοινώθηκε το 2023 έπειτα από 12 χρόνια και οδήγησε σε έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς εργαζομένων
  • Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης POS σε όλους σχεδόν τους κλάδους της λιανικής αγοράς και των υπηρεσιών, την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την πλήρη εφαρμογή του MyDATA
  • Μέτρα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας «Daniel» με την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας, τη δημιουργία νέου μοντέλου διαχείρισης κινδύνων, αύξηση των πόρων για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, έκπτωση ΕΝΦΙΑ για την τριπλή ασφάλιση κατοικίας και επιτάχυνση του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

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