Κυριάκος Μητσοτάκης: Εθνική επιτυχία η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους πέρα από την κομματική μιζέρια

Η Ελλάδα, μειώνει, συνεχώς, το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Μάνος Χατζηγιάννης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εθνική επιτυχία η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους πέρα από την κομματική μιζέρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος της ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
  • Ανακοινώθηκε πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026.
  • Η μείωση του χρέους αυξάνει τη δημοσιονομική ελευθερία της Πολιτείας και μειώνει τις επιβαρύνσεις για τους πολίτες.
  • Ο στόχος μείωσης του δημόσιου χρέους κάτω από 110% έως το 2031 επιτυγχάνεται νωρίτερα από το προβλεπόμενο.
  • Η εξέλιξη ενισχύει την εθνική αξιοπιστία και δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων.
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Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ εντός του 2026.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Γιατί όταν μία ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της. Κι όταν μία γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Ε, λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει.

Η Ελλάδα, μειώνει, συνεχώς, το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα! Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόωρης αποπληρωμής 13 δις μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην ήπειρό μας. Γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή.

Το περιεχόμενό της, ωστόσο, είναι ανεκτίμητο. Γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την Πολιτεία. Αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες -και κυρίως τους νέους μας. Γι’ αυτό και ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν, σήμερα, πραγματικότητα.

Η χθεσινή εξέλιξη σηματοδοτεί την εκπλήρωση ενός βασικού στόχου και, μάλιστα, νωρίτερα από τον χρόνο που είχαμε θέσει. Έτσι, με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρικνωθεί κατά το 1/3. Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία.

Σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων. Και, τελικά, σε περισσότερη ευημερία για όλους. Πρόκειται, συνεπώς, για μία εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμοιρία.

Συνιστά μια από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πλέον εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε

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