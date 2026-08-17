ΔΕΘ 2026: Ξεχάστε τα «pass» - Δώστε και κάνα μόνιμο μέτρο

Πώς το 2030 γίνεται το νέο πολιτικό σωσίβιο της κυβέρνησης;

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ΔΕΘ 2026: Ξεχάστε τα «pass» - Δώστε και κάνα μόνιμο μέτρο
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  • Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδιάζει μόνιμο πακέτο ελαφρύνσεων 5 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα εφαρμοστεί σταδιακά μέχρι το 2030.
  • Η νέα στρατηγική αντικαθιστά τα προσωρινά επιδόματα με μόνιμες φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
  • Η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται από την ανανέωση της εμπιστοσύνης στην κάλπη του 2027.
  • Η κυβέρνηση απορρίπτει την πολιτική των έκτακτων επιδομάτων που δεν απέδωσε πολιτικά, όπως φάνηκε και πέρσι στη ΔΕΘ.
  • Η αλλαγή στρατηγικής στοχεύει σε πολιτική σταθερότητα και μακροπρόθεσμο αφήγημα αντί για βραχυπρόθεσμα μέτρα.
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Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα… Ξεχάστε τα «Pass» της μιας σεζόν· ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποντάρει σε ένα θεσμοθετημένο πακέτο δισεκατομμυρίων βάθους τετραετίας, επιχειρώντας τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως κατάλαβε ότι η πολιτική του «βλέποντας και κάνοντας» με τα έκτακτα επιδόματα έχει αρχίσει να κουράζει. Για να ανατρέψει το κλίμα της καθημερινής φθοράς, το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει ριζικά στρατηγική ενόψει της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η νέα συνταγή δεν περιλαμβάνει προσωρινές ενέσεις ρευστότητας ή «χαρτζιλίκια» της τελευταίας στιγμής, αλλά κάτι πολύ πιο φιλόδοξο: τη δέσμευση ενός μεγάλου, εντυπωσιακού ποσού που θα ξεδιπλώνεται σταδιακά μέχρι το 2030.

Ο στόχος είναι καθαρά επικοινωνιακός και ταυτόχρονα βαθιά πολιτικός. Αντί για το γνώριμο ετήσιο «καλάθι» των 1,8 δις. Ευρώ που εξατμίζεται γρήγορα στον πληθωρισμό, ο πρωθυπουργός πρόκειται να παρουσιάσει έναν μόνιμο οδικό χάρτη ελαφρύνσεων και αυξήσεων ύψους 5 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τη μετατόπιση αυτή, η κυβέρνηση επιδιώκει να αγοράσει πολιτικό χρόνο και να προσφέρει στους ψηφοφόρους ένα σταθερό αφήγημα για την επόμενη τετραετία.

Το μήνυμα προς τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι σαφές: «Δεν σας δίνουμε προσωρινά βοηθήματα, αλλά μόνιμες φοροαπαλλαγές που θα βλέπετε κάθε μήνα στην τσέπη σας». Φυσικά, το έξυπνο κομμάτι αυτής της στρατηγικής κρύβεται στα ψιλά γράμματα των προεκλογικών δεσμεύσεων. Για να εισπράξουν οι πολίτες το σύνολο αυτών των μόνιμων μέτρων μέχρι το 2030, υπάρχει μια βασική, άρρητη προϋπόθεση: η ανανέωση της εμπιστοσύνης στην κάλπη του 2027.

Αφήστε το 1,7 δισ. που ακούγεται δεξιά και αριστερά. Τόσα έδωσε και πέρσι από τη Θεσσαλονίκη σε έκτακτα μέτρα και δεν κέρδισε τίποτα σε πολιτικό επίπεδο.

Στο Μαξίμου φαίνεται να έχουν καταλάβει ότι με επιδόματα δεν γίνεται δουλειά, άσε που οι ψηφοφόροι μπορεί να τα πάρουν και στο παραβάν να ρίξουν άλλο ψηφοδέλτιο… Δεν ξέρω αν με εννοείτε; Εγώ σας τα λέω όλα για να έχω ήσυχη τη συνείδηση μου.

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