Μητσοτάκης: Η χώρα μας θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους Έλληνες κολυμβητές για τις επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028.

Η υποψηφιότητα στηρίζεται σε αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και την αναβάθμιση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων υγρού στίβου στην Ελλάδα.

Η διοργάνωση θα φέρει τη χώρα μας στο διεθνές αθλητικό προσκήνιο και θα προβάλλει τις αρετές των Ελλήνων αθλητών.

Το γεγονός αναμένεται να προσφέρει όμορφες αθλητικές αναμετρήσεις και να ενισχύσει το ελληνικό αθλητικό κλίμα. Snapshot powered by AI

Τα συγχαρητήριά του στους Έλληνες κολυμβητές που διέπρεψαν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του αναφέρει:

Πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο που, μαζί με όλα τα «δελφίνια» της εθνικής μας αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης. Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους σε συνέχεια, μάλιστα, της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο.

Και σε μία στιγμή που η Κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί, για μία ακόμα φορά, στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Να αναδείξει τις αρετές των αθλητών μας που μας χαρίζουν διαρκώς μεγάλες συγκινήσεις.

Αλλά και την εντυπωσιακή αναβάθμιση που έχει συντελεστεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν τον Υγρό Στίβο. Και, βέβαια, θα είναι μία αφορμή να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες -αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά.

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