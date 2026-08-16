Πακέτο ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών και σενάριο-έκπληξη

Snapshot Η κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντικές αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς, με στόχο τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος έως το 2030.

Εξετάζεται η μετατροπή του ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ σε 13η σύνταξη ή η αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ με διεύρυνση των δικαιούχων.

Προβλέπεται η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και της Εισφοράς Αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί στα 950 ευρώ έως το 2027, με περαιτέρω αυξήσεις και βελτίωση των συλλογικών συμβάσεων.

Σχεδιάζεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών από το 2027 και αύξηση περίπου 2,6% στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μαζί με τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Επιδομάτων. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα ευρύ πακέτο μέτρων με κοινωνικό πρόσημο, το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, με βασικούς αποδέκτες τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους. Στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η διαμόρφωση ενός ορίζοντα παρεμβάσεων έως το 2030.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συντάξεις, οι μισθοί, οι ασφαλιστικές εισφορές και τα κοινωνικά επιδόματα. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι ακόμη και η σταδιακή κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου μέσα στην επόμενη τετραετία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Απογευματινής της Κυριακής.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες:

1. Ενίσχυση των συντάξεων Εξετάζεται η μετατροπή του μόνιμου ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ σε 13η Εθνική Σύνταξη, ύψους 446,87 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους. Εναλλακτικά, εξετάζεται αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ και διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ώστε οι δικαιούχοι να αυξηθούν κατά περίπου 400.000 και να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια.

2. Αυξήσεις στις συντάξεις Οι συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 2,6% και 3,2%, ανάλογα με την εξέλιξη πληθωρισμού και ανάπτυξης. Η τελική αναπροσαρμογή θα αφορά όλους τους συνταξιούχους.

3. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις για περίπου 670.000 συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν σχετικό υπόλοιπο, με το όφελος να κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

4. Μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Σχεδιάζεται ελάφρυνση για περίπου 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Παράλληλα εξετάζεται πιο αναλογικός τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, ώστε να επιβαρύνεται μόνο το ποσό που υπερβαίνει το σχετικό όριο.

5. Κατάργηση της ΕΑΣ στις επικουρικές Στο τραπέζι βρίσκεται η πλήρης κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ.

6. Νέα ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας Περίπου 150.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν δική τους σύνταξη και σύνταξη χηρείας αναμένεται να ωφεληθούν από την κατάργηση της περικοπής μετά την τριετία. Η σύνταξη χηρείας θα παραμένει στο 70% της σύνταξης του θανόντος, αντί να περιορίζεται στο 35%.

7. Αυξήσεις μισθών Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 3,22%, με στόχο να προσεγγίσει τα 950 ευρώ το 2027. Παράλληλα, στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει περίπου τα 1.500 ευρώ, ενώ για το 2030 τίθενται ακόμη υψηλότεροι στόχοι: 1.350 ευρώ για τον κατώτατο και 2.000 ευρώ για τον μέσο μισθό. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί μεγαλύτερη κάλυψη εργαζομένων από συλλογικές και κλαδικές συμβάσεις.

8. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Από την 1η Ιανουαρίου 2027 εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Το συνολικό ποσοστό θα υποχωρήσει από 35,16% σε 34,66%, ενώ το εργοδοτικό σκέλος από 21,79% σε 21,29%.

9. Αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ Προβλέπεται αύξηση περίπου 2,6% σε 17 επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Παράλληλα, η δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Επιδομάτων αναμένεται να επιτρέψει καλύτερη καταγραφή δικαιούχων και πιο στοχευμένη κατανομή των παροχών.

Συνολικά, το υπό διαμόρφωση πακέτο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: αύξηση εισοδημάτων, ελάφρυνση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών επιβαρύνσεων και διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας, με ορίζοντα εφαρμογής που εκτείνεται έως το 2030.

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