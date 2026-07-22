ΔΕΘ: Το crash test αξιοπιστίας – Το οικονομικό πακέτο που θα κρίνει κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Snapshot Η κυβέρνηση ετοιμάζει κοστολογημένες παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη ΔΕΘ.

Η φετινή ΔΕΘ θεωρείται το πρώτο μεγάλο προεκλογικό ορόσημο πριν τις εκλογές της άνοιξης του 2027.

Κάθε νέο μέτρο θα βασίζεται στον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα σε κοστολογημένες προτάσεις και υποσχέσεις χωρίς δημοσιονομική τεκμηρίωση.

Η οικονομία αναμένεται να είναι το κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης μέχρι τις εκλογές, με έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη. Snapshot powered by AI

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα είναι μία ακόμα ΔΕΘ με εξαγγελίες, αλλά το πρώτο μεγάλο προεκλογικό ορόσημο της πορείας προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας το στίγμα του προεκλογικού της προγράμματος και συνδέοντας τις οικονομικές παρεμβάσεις με τη συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη βελτίωση των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει «καθρέφτη της αλήθειας» και «τεστ αξιοπιστίας» για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, καθώς –όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση– θα φανεί ποιοι παρουσιάζουν εφαρμόσιμες και κοστολογημένες προτάσεις και ποιοι περιορίζονται σε υποσχέσεις χωρίς δημοσιονομική τεκμηρίωση.

Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη

Το οικονομικό πακέτο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο θα έχει βασικούς αποδέκτες τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επιμένουν ότι οι παρεμβάσεις δεν θα έχουν χαρακτήρα προεκλογικών παροχών, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη ζητήσει από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν προτάσεις, ώστε το τελικό πακέτο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος δεν είναι ένας κατάλογος παροχών, αλλά ένας «οδικός χάρτης» για τα επόμενα χρόνια.

Πρώτα τα χρήματα, μετά οι εξαγγελίες

Η βασική γραμμή που εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι κάθε νέο μέτρο θα βασίζεται στον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας, ο διαθέσιμος χώρος θα ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ το τελικό ύψος του θα εξαρτηθεί από την πορεία του πλεονάσματος και τα όρια δαπανών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης νέων παρεμβάσεων προκύπτει από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των επενδύσεων, την ενίσχυση των εξαγωγών και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και όχι από την επιβολή νέων φόρων.

Η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση

Το Μέγαρο Μαξίμου προαναγγέλλει ότι η μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση της ΔΕΘ θα αφορά την κοστολόγηση των προτάσεων.

Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στις δικές της εξαγγελίες, που –όπως υποστηρίζει– θα στηρίζονται σε πραγματικά δημοσιονομικά δεδομένα, και στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει ανεφάρμοστες.

Στο πλαίσιο αυτό επαναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι το κόστος της ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου ώστε να κοστολογηθεί επισήμως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η οικονομία ως βασικό προεκλογικό όπλο

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η οικονομία θα αποτελέσει το κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης μέχρι τις εκλογές του 2027.

Η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου βασίζεται στην προβολή της δημοσιονομικής σταθερότητας, της ανάπτυξης και της δυνατότητας να επιστρέφει μέρος της υπεραπόδοσης της οικονομίας στους πολίτες μέσω μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων και στοχευμένων ενισχύσεων.

Έτσι, η φετινή ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς δεν θα σηματοδοτήσει μόνο την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, αλλά θα αποτελέσει και το πρώτο μεγάλο τεστ αξιοπιστίας για όλα τα κόμματα απέναντι στους πολίτες, με βασικό ερώτημα όχι μόνο το ποια μέτρα υπόσχονται, αλλά κυρίως πώς σκοπεύουν να τα χρηματοδοτήσουν.

Διαβάστε επίσης