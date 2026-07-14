Χατζηδάκης για ΔΕΘ: Θα υπάρχει και ένα άρωμα της επόμενης τετραετίας

Snapshot Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα επικεντρωθούν σε περαιτέρω μείωση φόρων για συγκεκριμένες ομάδες και στήριξη των ευάλωτων πολιτών.

Θα υπάρχει και αναφορά στην επόμενη τετραετία με σχεδιασμό για το μέλλον της κυβέρνησης.

Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία για να διασφαλίσει σταθερότητα και να αποφύγει προσωπικές ή κομματικές φιλοδοξίες.

Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από έντονη εσωκομματική σύγκρουση και πετροπόλεμο.

Ξεκίνησαν μειώσεις στις τιμές πώλησης καυσίμων στα διυλιστήρια, με στόχο τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Snapshot powered by AI

Το σχεδιασμό της κυβέρνησης σχετικά με τις ανακοινώσεις στην επερχόμενη ΔΕΘ ανέλυσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στο OPEN έκανε λόγο για δύο πυλώνες:

-Περαιτέρω μείωση φορολογίας για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού

-Στήριξη των ευάλωτων

«Πάνω σε αυτά θα υπάρχει μια εξειδίκευση. Εκ των πραγμάτων θα υπάρχει και ένα άρωμα της επόμενης τετραετίας», σημείωσε ο κ .Χατζηδάκης.

Για κόμμα Σαμαρά απάντησε: «Έχω δει κατά καιρούς πολλές κινήσεις στην περιφέρεια της ΝΔ αλλά απέτυχαν. Δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης στις εκλογές. Η ΝΔ επιδιώκει αυτοδυναμία και για αυτό θα αγωνιστούμε. Η αυτοδυναμία είναι ουσιαστικός παράγοντας σταθερότητας. Προσωπικές ή κομματικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν , αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι περάσαμε μια δραματική 10ετία, πρέπει να διαφυλάξουμε τις εθνικές επιτυχίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερές και σοβαρές κυβερνήσεις»

«Είναι βέβαιον πως υπάρχει ένα καθαρό και θλιβερό τοπίο στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας πετροπόλεμος», είπε για την αντιπολίτευση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στην βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. «Τα δύο διυλιστήρια έκαναν μία προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και τους ζητήσαμε να τα χρησιμοποιήσουν, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον Κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί διυλιστήρια στην περιοχή, αλλά και στη Ρωσία» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

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