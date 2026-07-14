Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά

Χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα είναι στη ΝΔ για τον χρόνο των εκλογών καθώς οι μισοί υποστηρίζουν πως ο κατάλληλος είναι το φθινόπωρο, ιδιαίτερα αν προηγηθεί ένα ήρεμο καλοκαίρι, χωρίς μεγάλα προβλήματα από τις πυρκαγιές.

Οι άλλοι μισοί εκτιμούν πως με την κατάσταση που διαμορφώνεται στην αντιπολίτευση αλλά και με τις κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, η ιδανική περίοδος για προσφυγή στις κάλπες θα είναι η άνοιξη του 2027.

Ο μόνος βέβαια που θα αποφασίσει για όλα αυτά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος και δεν έχει καταλήξει ακόμα τι θα κάνει, το σίγουρο είναι όμως πως θέλει να έχει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και όλα τα χαρτιά στη διάθεσή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι πιο στενοί συνεργάτες του δεν μπορούν να προβλέψουν το χρόνο των εκλογών, αν και μαθαίνω πως όλοι στο Μαξίμου έχουν διαμορφώσει τον χρόνο των διακοπών τους έτσι ώστε να είναι πίσω στη βάση τους στις 20 Αυγούστου.

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Ανεξάρτητα από το πότε, πάντως, θα γίνουν οι εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει σειρά μέτρων από το βήμα της ΔΕΘ, βασιζόμενος σε ένα δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα δύο δισ. ευρώ. Αν και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στις συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του Δεκαπενταύγουστου όπου θα υπάρξει και μία καλύτερη εικόνα για το πλεόνασμα που θα έχει διαμορφωθεί, ήδη οι οδηγίες του Πρωθυπουργού έχουν δοθεί για την ανάγκη στήριξης των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επιχειρηματιών, ενώ θα συνεχιστούν και οι παρεμβάσεις για το στεγαστικό.

Όσον αφορά στις συντάξεις, θα πρέπει να αναμένουμε μια αύξηση μεγαλύτερη του 2,5% ενώ θα έχουμε και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Ήδη έχουν ανακοινωθεί οι αλλαγές στις συντάξεις χηρείας όπου θα καταβάλλονται χωρίς περικοπές ενώ πιθανότατα να ανακοινωθεί και η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Στη ΔΕΘ αναμένονται ανακοινώσεις και για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων με τη μείωση της προκαταβολής φόρου, ενώ στόχος στο μέλλον είναι και η σταδιακή κατάργηση αυτού του μέτρου. Αλλαγές θα υπάρξουν και όσον αφορά το τεκμαρτό εισόδημα, ενώ αναμένεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και ενδεχόμενη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

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Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι τεράστιες επιπτώσεις από τη στεγαστική κρίση και τα υπερβολικά ενοίκια που δυναμιτίζουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα ακίνητα αλλά και νέα φορολογικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες έτσι ώστε να πέσουν στην αγορά τα σπίτια που παραμένουν σήμερα κλειστά. Πάντως στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν και το ενδεχόμενο κάποια από αυτά τα μέτρα να ισχύσουν ακόμα και για νεόδμητες κατοικίες τις οποίες οι ιδιοκτήτες θα επιλέξουν να τις εκμισθώσουν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως αν η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ πραγματοποιηθεί εν μέσω επίσημης προεκλογικής περιόδου, τότε είναι σίγουρο πως τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών που θα ανακοινωθούν θα είναι και περισσότερα.

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