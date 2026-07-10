Μητσοτάκης: Σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια έρχεται μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο diesel

Snapshot Η κυβέρνηση συμφώνησε με ταικά διυλιστήρια για μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου.

Η μείωση αυτή είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται με άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης στα διυλιστήρια.

Η απόφαση ελήφθη μετά την κρίση στον Κόλπο που προκάλεσε μείωση της παραγωγής καυσίμων και άνοδο των τιμών στην Ευρώπη.

Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά στην προσπάθεια μείωσης των τιμών.

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της μείωσης θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια, και έρχεται μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, το πρωί της Παρασκευής.

Μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης, επισήμανε ο πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

«Η Κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση: Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα: μείωση 10 λεπτών/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα», εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Πρόκεται για την πρώτη φορά που κυβέρνηση παρεμβαίνει έτσι στα διυλιστήρια για μείωση στις τιμές των καυσίμων.