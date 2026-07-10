Βουλή - Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρησμούς

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρησμούς που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τόνισε την ανάγκη ομοψυχίας απέναντι στην τρομοκρατία.

Ανακοίνωσε συμφωνία με τα διυλιστήρια για μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 0,10 ευρώ και του Diesel κατά 0,05 ευρώ μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη μείωση της ανεργίας από 18% σε 8%, τη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας και την κατάργηση ή μείωση 83 φόρων από το 2019 ως σημεία βελτίωσης της οικονομίας.

Απέκλεισε την καθολική μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, επισημαίνοντας προβλήματα όπως η μεγάλη ζημία στα δημόσια οικονομικά και την άνιση ωφέλεια του μέτρου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε υψηλή ακρίβεια, αυξανόμενο πληθωρισμό και ανεπαρκή κυβερνητικά μέτρα, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στην αγορά. Snapshot powered by AI

Με επίκεντρο την ακρίβεια και τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως σε συμφωνία με τα διυλιστήρια, θα μειωθούν οι τιμές της βενζίνης κατά 0,10 ευρώ και του Diesel κατά 0,05 ευρώ, ενώ απάντησε στα πυρά του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

Η πρωτολογία του Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την απάντησή του χαιρετίζοντας τις τρεις συλλήψεις για την υπόθεση των δολοφονικών εμπρησμών στη Θεσσαλονίκη, που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο πρωθυπουργός επισήμανε επίσης πως η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία, δείχνει την κατεύθυνση της ομοψυχίας, με την οποία πρέπει η πολιτεία να αντιμετωπίζει την τρομοκρατία.

«Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία. Και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί -τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή για να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 Eurokinissi

Συνεχίζοντας στο θέμα της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να συμπεριλάβει στην απάντησή του και το δικό του σχέδιο για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Η ανεργία επί ημερών μας πήγε από το 18% στο 8%, έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 θέσεις εργασίας και το brain drain έχει αναστραφεί, η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για να στηρίξουμε την κοινωνία από τη μια πρέπει να αυξάνονται οι μισθοί αλλά και να αυξάνεται το εισόδημα από πολιτική μείωσης φόρων. Και όλα αυτά έγιναν έχοντας πετύχει την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το παραλάβαμε στο 182% και είναι στο 146% του ΑΕΠ και θα κινηθεί ταχύτατα κάτω από 130%. Η Ελλάδα σύντομα θα πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Η πατρίδα μας έχει ξεφύγει από την οικονομική κρίση και είναι πιο ανθεκτική σε εξωτερικούς παράγοντες, πρόσθεσε.

Ο κατώτατος μισθός τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ και τώρα στα 920 ευρώ άρα έχει δει κάποιος που αμοίβευεται με τον κατώτατο σωρευτική αύξηση 40%.



Δεν υπάρχει μαγική λύση. Ευτυχώς η χώρα του 2026 η Ελλάδα είνα πολύ διαφορετική από την Ελλάδα του 2019. Συζητώ για την ακρίβεια με όλους του ομολόγους μου. Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη.

Θέλω τη στήριξή σας για να πάμε μαζί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πούμε ότι εφόσον έχουμε ενιαία αγορά, τότε τα ίδια προϊόντα, θα πρέπει να πωλούνται περίπου στην ίδια τιμή, σε όλη την Ευρώπη.

Απαντώντας δε στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός, σημείωσε πως σήμερα η χώρα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με το 2019, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις βασικές προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Επικαλέστηκε τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8%, τη δημιουργία σχεδόν 600.000 νέων θέσεων εργασίας, την αντιστροφή του brain drain, αλλά και τη μείωση ή κατάργηση 83 φόρων.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης για τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2019-2025, ο σωρευτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης.

«Βεβαίως ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα, αλλά η Ελλάδα είχε σωρευτικά χαμηλότερο πληθωρισμό από ό,τι συνολικά η Ευρωζώνη αυτά τα έξι χρόνια», ανέφερε.

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Μείωση 0,10 ευρώ στη βενζίνη και 0,05 στο Diesel

Αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων που παραμένουν αυξημένες, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης.

Και ανακοίνωσε πως τα δύο ελληνικά διυλιστήρια συμφώνησαν να μειωθεί κατά το 10 λεπτά το λίτρο η τιμή της βενζίνης και 0,05 η τιμή του Diesel μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Διευκρίνισε πως λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα

Τα τρία μεγάλα προβλήματα που θα προκύψουν από πιθανή μείωση του ΦΠΑ

Απαντώντας στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, ο κ. Μητσοτάκης στη δευτερολογία του, αρχικά υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μείωσή του στα νησιά. Επιπρόσθετα, σημείωσε πως η καθολική εφαρμογή του μέτρου έχει τρία μεγάλα προβλήματα:

Σε πολλές χώρες που δοκιμάστηκε την πήραν πίσω, είπε ο πρωθυπουργός, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία

Δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά

Η μείωσή του ΦΠΑ ωφελεί τους πάντες, όχι μόνο τους φτωχούς, αλλά και τους πλούσιους, όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους τουρίστες.

Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη πως θεωρεί τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «μπακάλικα».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή για να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 Eurokinissi

«Πείτε μας τι έχετε εισπράξει από πρόστιμα»

Στη δευτερολογία του, ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη σημείωσε: «Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πώς την πολεμήσατε την ακρίβεια; Πείτε το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα»

Πυρά Ανδρουλάκη

Η συζήτηση ξεκίνησε με την ερώτηση τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ξεκίνησε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Είχατε στόχο να γίνουν οι Έλληνες ο λαός με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη;». Αν έβαζα έναν τίτλο, θα ήταν «ακρίβεια παντού», είπε στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραθέτοντας στοιχεία της Eurostat και της ΓΣΕΕ, όπως ανέφερε για να στοιχειοθετήσει τον ισχυρισμό του.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή για να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 Eurokinissi

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε: «Είχατε στόχο το 2019 ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη; Είχατε στόχο να πληρώνει όλο και περισσότερο για υγεία και παιδεία; Είχατε υποσχεθεί ότι το κόστος στέγασης θα διογκωθεί ή ότι η ιδιοκατοίκηση θα έπεφτε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες;».

Αναφερόμενος στις δημόσιες δαπάνες, έκανε λόγο για υπερκοστολογήσεις, σημειώνοντας ότι «300.000 το ένα σπιτάκι ανακύκλωσης, 5 φορές περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ», ενώ χαρακτήρισε την εικόνα της αγοράς συνολικά ως «Ακρίβεια παντού μα παντού!».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «επί 7 μήνες η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», επισημαίνοντας πως «ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι η μεγάλη πληγή», καθώς, όπως είπε, οι τιμές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 42%, έναντι 36% στην Ευρωζώνη.

Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με τα οποία «ο πραγματικός μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 0,3% και βρίσκεται χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021», ενώ πρόσθεσε ότι «ακόμη και με τους δικούς σας αριθμούς οι συνταξιούχοι έχασαν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους».

Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι «η ακρίβεια είναι ένας σιωπηλός φόρος στην τσέπη κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά εισπράττεται καθημερινά από το κράτος», απορρίπτοντας την κυβερνητική επιχειρηματολογία ότι οι ανατιμήσεις συνδέονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Θέλετε να μας πείσετε ότι η ακρίβεια είναι επιτυχία επειδή οφείλεται στην ανάπτυξη, ότι οφείλεται στα χρήματα που μπαίνουν στην αγορά από το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σχολίασε ότι «εξαγγέλλουν μέτρο τώρα για 31 Αυγούστου» και πρόσθεσε: «Ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Μέχρι τον Σεπτέμβρη η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Ποιον κοροϊδεύετε; Δώρον άδωρο το 5%. Αν θέλατε θα έπρεπε να το εξαγγείλετε τη στιγμή της εφαρμογής του».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία της αγοράς, διερωτώμενος αν «η "συμφωνία κυρίων" στο Μαξίμου δεν είναι βουβή παραδοχή για την ύπαρξη καρτέλ;».

Παρουσιάζοντας, όπως είπε, νέα παραδείγματα από την αγορά, υπενθύμισε ότι «πέρσι με ειρωνευτήκατε για τα τιμολόγια που είχα φέρει. Σήμερα σας φέρνω κι άλλα τιμολόγια», υποστηρίζοντας ότι «κεράσια φτάνουν στο ράφι σε πενταπλάσιες τιμές από την τιμή του παραγωγού», ενώ «βρεφικές τροφές» πωλούνται «τρεις φορές πάνω στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, λέγοντας: «Αφήστε τα "λυπάμαι και τα θυμώνω". Οι πολίτες δε χρειάζονται τη συμπόνοιά σας, χρειάζονται λύσεις», ενώ χαρακτήρισε «καταστροφική για την κοινωνική δικαιοσύνη» τη λογική ότι «όταν κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν».

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