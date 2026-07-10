Μητσοτάκης στον Economist: «Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και όχι νωρίτερα.

Η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει τον στόχο για αμυντικές δαπάνες 5% του ΑΕΠ έως το 2035, ξεπερνώντας τον στόχο ήδη από το 2026.

Ο Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη ρεαλισμού στην πολιτική και την αποφυγή λαϊκίστικων υποσχέσεων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Η κυβέρνηση έχει επιτύχει σημαντικούς στόχους όπως μείωση ανεργίας, αύξηση μισθών, ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και ψηφιοποίηση του κράτους.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε επιτυχημένη τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας στην άμυνα. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του «Economist» με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Καταρχάς, ας κάνουμε διάκριση μεταξύ των δημόσιων δηλώσεων που έγιναν πριν και μετά τη Σύνοδο Κορυφής και του τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Και πιστεύω ότι Σύνοδος αυτή καθαυτή ήταν αρκετά επιτυχημένη, καθώς επαναβεβαιώθηκαν σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν πέρυσι».

«Η πιο σημαντική απόφαση που ελήφθη πέρυσι ήταν η αναγκαιότητα η Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να αναλάβουμε πραγματικά την ευθύνη για την ασφάλειά μας. Θέσαμε φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, με στόχο οι αμυντικές δαπάνες να ανέλθουν στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Αυτό επιμερίζεται σε 3,5% για αμιγώς αμυντικές δαπάνες και 1,5% δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση», είπε ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει τους στόχους του 2035, ήδη από το 2026. Και αυτό μας τοποθετεί σε μία ελίτ κατηγορία μόλις πέντε μελών του ΝΑΤΟ τα οποία έχουν ήδη επιτύχει αυτόν τον στόχο. Επομένως, έχουμε δείξει μεγάλη συνέπεια όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας έναντι του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, είναι πολύ ενθαρρυντικό να διαπιστώνουμε ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εντείνουν τις προσπάθειές τους».

«Αυτό συνδέεται επίσης με τη γενικότερη συζήτηση γύρω από τις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με την άμυνα. Υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας μας, καθώς και την υποστήριξη των πολυάριθμων νεοφυών επιχειρήσεων που αρχίζουν να εμφανίζονται σε όλη την Ευρώπη για να προσφέρουν καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα στο πεδίο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα έλεγα λοιπόν ότι, συνολικά, η Σύνοδος Κορυφής ήταν επιτυχημένη. Πάντα υπάρχει λίγο δράμα και λίγος ενθουσιασμός όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνει δημόσιες δηλώσεις, αλλά εν τέλει όλα πήγαν καλά», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε: «Δεν νομίζω ότι αποδίδουμε τη δέουσα σημασία στις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής όταν περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα μόνο σε ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Και μερικές φορές στην Ελλάδα πιστεύω ότι υιοθετούμε μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση όσον αφορά αυτά τα ευρύτερα ζητήματα».

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ερωτηθείς σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες, ο πρωθυπουργός είπε ότι «όπως γνωρίζετε, μόλις μπήκαμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη. Έχω κουραστεί να το επαναλαμβάνω. Με ρωτούν συνεχώς αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, αλλά οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας».

«Και, βέβαια, πιστεύω ότι η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι ρεαλιστές, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν. Σημαντικές αλλαγές εκτυλίσσονται στη ζωή τους: η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, μια γεωπολιτική αναδιάταξη, μια νεότερη γενιά που δεν ξέρει αν η εκπαίδευσή της θα της εξασφαλίσει μια δουλειά, μια νεότερη γενιά που αναζητά το βασικό δικαίωμα να αποκτήσει δική της κατοικία, κάτι που για τη δική μας γενιά ήταν δεδομένο. Αυτές είναι πραγματικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Και θα έλεγα ότι η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή θα ήταν να είμαστε ταπεινοί, να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα με μετριοφροσύνη και να μην υποσχόμαστε τον ουρανό με τα άστρα. Οι πολίτες είναι ρεαλιστές, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να προκαλέσουμε δραματικές αλλαγές. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό λαϊκιστικά κόμματα της δεξιάς και της αριστεράς, όταν υπόσχονται λύσεις που είναι ξεκάθαρα μη ρεαλιστικές αν αναλογιστούμε τις δημοσιονομικές συνέπειες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και συνέχισε: «Είναι πολύ εύκολο να «πετάξουμε» χρήματα σε ένα πρόβλημα, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Χώρες που το επιχείρησαν στο παρελθόν, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, σχεδόν χρεοκόπησαν. Εμείς δεν θα επαναλάβουμε το ίδιο λάθος».

«Επομένως, είναι ευθύνη των κομμάτων που έχουν υπευθυνότητα να διασφαλίσουν ότι έχουμε τα οικονομικά μέσα για να υποστηρίξουμε όποιες πολιτικές προτείνουμε, ώστε να υλοποιηθούν. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Ο πειρασμός να υποσχεθούμε περισσότερα από όσα μπορούμε να εκπληρώσουμε είναι πάντα μεγάλος, αλλά σε δύο διαδοχικές εκλογές κερδίσαμε απόλυτη πλειοψηφία επειδή δεν δώσαμε υπερβολικές υποσχέσεις», υπογράμμισε.

«Και όταν κοιτάζω τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει βρισκόμενοι στο τέταρτο έτος της θητείας μας, σε σύγκριση με όσα υποσχεθήκαμε να κάνουμε το 2023, διαπιστώνω ότι είμαστε, εν πολλοίς, εντός στόχου. Υποσχεθήκαμε ότι θα μειώσουμε περαιτέρω την ανεργία, το κάναμε. Υποσχεθήκαμε ότι θα αυξήσουμε τους μισθούς, το κάναμε. Έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 42% τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Υποσχεθήκαμε άμεσες ξένες επενδύσεις - ρεκόρ και το πετύχαμε. Υποσχεθήκαμε να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, το πετύχαμε. Υποσχεθήκαμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, και όντως το πετύχαμε. Είπαμε ότι θα ψηφιοποιήσουμε το κράτος, το κάναμε», είπε ο πρωθυπουργός.

«Ασφαλώς, μεγάλο πρόβλημα είναι η κρίση του προσιτού κόστους ζωής. Όμως, δεν πρόκειται να λύσετε αυτή την κρίση απλώς ισχυριζόμενοι ότι μπορείτε, κατά βάση, να δίνετε λευκές επιταγές και να δεσμεύεστε για μέτρα τα οποία είναι προφανές ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν», τόνισε

Η πρόβλεψη για το Μουντιάλ

Κληθείς, τέλος, να κάνει μια πρόβλεψη για τον αγώνα Γαλλία - Μαρόκο στην προημιτελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Είπα εξ αρχής ότι θα το κερδίσει Γαλλία, οπότε θα πρέπει να μείνω πιστός στην αρχική μου πρόβλεψη».