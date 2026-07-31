Ρέθυμνο: Οι άνεμοι λυσσομανούν στο Ρέθυμνο – «Κάθε χρόνο μάς καίνε, δεν ξέρουμε γιατί»

Snapshot Η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο κατέστρεψε εκτεταμένες εκτάσεις, αφήνοντας πίσω μαυρισμένη γη και απανθρακωμένη βλάστηση.

Το φυσικό τοπίο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής έχει υποστεί σοβαρή καταστροφή και θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι φωτιές είναι ετήσιο φαινόμενο στην περιοχή χωρίς να γνωρίζουν την αιτία.

Υπήρξε σημαντική παρουσία εθελοντών και της Πυροσβεστικής που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της φωτιάς.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία ότι οι πυρκαγιές θα επαναληφθούν και την επόμενη χρονιά. Snapshot powered by AI

Οι εικόνες από την Αγία Παρασκευή, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω η μεγάλη φωτιά. Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επικίνδυνα μέτωπα, το καταπράσινο τοπίο έχει μετατραπεί σε μία απέραντη μαύρη έκταση.

Αποστολή στο νότιο Ρέθυμνο: Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη

Βίντεο: Νίκος Ραζής

Στα βίντεο καταγράφονται αχανείς καμένες εκτάσεις, με τη γη να έχει σκεπαστεί από στάχτη και τη βλάστηση να έχει αφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Δέντρα στέκουν απανθρακωμένα, ενώ σε πολλά σημεία διακρίνονται ακόμη τα σημάδια από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας, που κατέκαψε ό,τι βρέθηκε στον δρόμο της.

Από ψηλά αποκαλύπτεται το πραγματικό αποτύπωμα της φωτιάς: Χιλιόμετρα μαυρισμένης γης, καμένες πλαγιές και ένα φυσικό τοπίο που θα χρειαστεί χρόνια για να αναγεννηθεί.

«Κάθε χρόνο μάς καίνε, δεν ξέρουμε γιατί»

Η Ιωάννα, κάτοικος του χωριού, επισημαίνει ότι η φωτιά έφτασε πίσω από το σπίτι της, μιλώντας στο Newsbomb. Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για σύνηθες φαινόμενο. «Κάθε χρόνο μάς καίνε, δεν ξέρουμε γιατί. Υπήρχαν πολλοί εθελοντές και ιδιαίτερα νέοι, ευτυχώς. Με τρακτέρ και άλλα μέσα, έχει ο καθένας εξοπλισμό και μπορεί να αντιμετωπίζει κάπως την κατάσταση. Βοήθησε και η Πυροσβεστική. Κάηκαν εκτάσεις γης, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Του χρόνου θα γίνει πάλι αυτό, δυστυχώς. Δεν ξέρουμε τον λόγο, τι να σας πω», υπογραμμίζει.

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