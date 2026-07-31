Αχαΐα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στην περιοχή Φλόκα - Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής και δόθηκε εντολή εκκένωσης προς την Άρλα

Ελένη Ευστρατίου

Αχαΐα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στην περιοχή Φλόκα - Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας ξέσπασε τα ξημερώματα της 31ης Ιουλίου και προκάλεσε εκκένωση προς την Άρλα μέσω του 112.
  • Στην κατάσβεση επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 27 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και επτά εναέρια μέσα (τέσσερα αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα).
  • Η φωτιά καίει δασική έκταση και αγροτικές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, απειλώντας κατοικίες εντός οικισμού.
  • Υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.
  • Ένα άτομο που βοήθησε στην κατάσβεση μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με αναπνευστικά προβλήματα.
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά στην περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Ειδικότερα αυτή την ώρα επιχειρούν 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της παρασκευής 31 Ιουλίου καίει σε δασική έκταση και ενεργοποίησε το 112 προκειμένου να εκκενωθεί η περιοχή Φλόκα προς την Άρλα.

Αρχικά, ενεργοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα στον οικισμό σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και αγροτικές εκτάσεις, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες.

Ένα άτομο που βοηθούσε στην κατάσβεση χρειαστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

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