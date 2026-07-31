Χωρίς εναέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο νότιο Ρέθυμνο

Snapshot Η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται χωρίς εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων.

Η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, αλλά οι αναζωπυρώσεις παραμένουν ενεργές.

Οι περιοχές Κρύα Βρύση και Άσωμα αποτελούν τα κύρια σημεία προβλημάτων και εστιάζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες και σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να ελεγχθούν πλήρως οι φωτιές. Snapshot powered by AI

Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων ξεκίνησε και σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται.

Όπως έγινε γνωστό, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας διαρκή αγώνα για τον περιορισμό των εστιών που εξακολουθούν να αναζωπυρώνονται λόγω των ανέμων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς.

Από το Συντονιστικό επισημαίνεται ότι, παρά την καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων