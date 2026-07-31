Πάτρα: Δίκυκλο παρέσυρε 6χρονη μπροστά στα μάτια της μητέρας της

Μεγάλη αναστάτωση από το περιστατικό

Γιάννης Καλύβας

Πάτρα: Δίκυκλο παρέσυρε 6χρονη μπροστά στα μάτια της μητέρας της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μοτοσικλέτα παρέσυρε 6χρονο κορίτσι στην οδό Εθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα μπροστά στη μητέρα του παιδιού.
  • Το παιδί διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και λαμβάνει ιατρική φροντίδα.
  • Πολίτες παρείχαν άμεση βοήθεια στο παιδί πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ.
  • Η Τροχαία Πατρών διερευνά τις συνθήκες του τροχαίου.
  • Η κατάσταση της μικρής είναι εκτός κινδύνου.
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Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πάτρα, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε 6χρονο κορίτσι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας του παιδιού, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη μικρή και στη συνέχεια τη διακόμισαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και δέχεται την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, πολίτες και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να συνδράμουν, προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη στο τραυματισμένο παιδί.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών, η οποία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

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