Αγρίνιο: Με τιμές ήρωα κηδεύεται σήμερα ο 27χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστικής

Snapshot Ο 27χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στο Γύθειο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αγρίνιο με τιμές ήρωα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στις 11:00 το πρωί.

Ο Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου και καταγόταν από το Αγρίνιο.

Στην κηδεία θα παραστεί η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αναλάβει την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας και την απόδοση τιμών ήρωα από αγήματα. Snapshot powered by AI

Με τιμές ήρωα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, αξιωματικού της Πυροσβεστικής που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Γύθειο.

Ο νεαρός αξιωματικός, που υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, καταγόταν από το Αγρίνιο, όπου διαμένει η οικογένειά του και έκανε την πρακτική του άσκηση έκανε στην Πυροσβεστική Αγρινίου.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αναλάβει την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας και αναμένεται να αποδοθούν τιμές ήρωα από αγήματα, ενώ πρόκειται να παραστεί η ηγεσία του Σώματος και εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί σήμερα στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου στις 11:00 το πρωί.

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