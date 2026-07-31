Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 56χρονος συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μηχανής.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αλλά λίγο αργότερα κατέληξε.