Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο
Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αλλά λίγο αργότερα κατέληξε
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 56χρονος συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μηχανής.
Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αλλά λίγο αργότερα κατέληξε.
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