Στέλιος Κυμπουρόπουλος: Έπαθε κάταγμα στο γόνατο λόγω πτώσης από το αμαξίδιο

Ο πρώην ευρωβουλευτής έκανε ανάρτηση από τα επείγοντα του Ασκληπιείου Βούλας

Ελένη Ευστρατίου

Στέλιος Κυμπουρόπουλος: Έπαθε κάταγμα στο γόνατο λόγω πτώσης από το αμαξίδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος έπαθε κάταγμα στο γόνατο και μώλωπες στο κεφάλι μετά από πτώση με το αμαξίδιό του.
  • Το ατύχημα συνέβη το βράδυ της 30ης Ιουλίου και μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Ασκληπιείου Βούλας.
  • Παρά τον πόνο και το φόβο, εκφράζει αισιοδοξία για την ανάρρωσή του και θα κινηθεί με γύψο και νάρθηκα.
  • Ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα και τη στήριξη που έλαβε.
  • Αναγνωρίζει ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν απρόοπτα και τονίζει την ανάγκη αποδοχής της νέας πραγματικότητας και συνέχισης της ζωής.
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Σοβαρό ατύχημα με το αμαξίδιό του είχε ο πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

Ο ίδιος, σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook από τα επείγοντα του Ασκληπιείου Βούλας, δείχνει το πόδι του που είναι με γύψο, καθώς έπαθε κάταγμα στο γόνατο. Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του, είχε πτώση με το αμαξίδιο και έπεσε με το κεφάλι.

Εκτός από το γόνατο, έχει και μώλωπες στο κεφάλι ενώ ανέφερε ότι πόνεσε πολύ. Ωστόσο, με χαμόγελο κα αισιοδοξία δηλώνει πως σε λίγο θα ξεκινήσει πάλι να βγαίνει με τον γύψο και στη συνέχεια με νάρθηκα, ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα.

Η ανάρτηση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου

Χθες το βράδυ είχα μια πτώση από το αμαξίδιό μου. Έπεσα με το κεφάλι μπροστά και κατέληξα στα επείγοντα.

Ο απολογισμός: ένα κάταγμα στο γόνατο και μερικοί μώλωπες στο κεφάλι. Δεν θα πω ότι δεν φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Δεν θα πω ότι δεν αναρωτήθηκα «γιατί να συμβεί αυτό;». Το σκέφτηκα. Μετά ήρθε και η δεύτερη σκέψη: «Γιατί τώρα;». Τώρα που υπάρχουν τόσες υποχρεώσεις, τόσα σχέδια, τόσο τρέξιμο. Τώρα που έλεγα πως ίσως βρω λίγο χρόνο να ξεκουραστώ.

Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτά δεν διαλέγουν στιγμή. Έρχονται σαν ξαφνικοί επισκέπτες, χωρίς να μας ρωτήσουν αν μας βολεύει. Και τότε μένει μόνο μία επιλογή... Να αποδεχτείς τη νέα πραγματικότητα και να βρεις τον τρόπο να συνεχίσεις.

Σε λίγες μέρες θα αρχίσω πάλι να βγαίνω. Και επειδή ξέρετε όλοι πόσο δύσκολα μένω ακίνητος, θα με βλέπετε για ένα διάστημα με το πόδι σε γύψο και στη συνέχεια με νάρθηκα. Η αλήθεια είναι ότι τα πόδια μου δεν τα κουνάω έτσι κι αλλιώς. Τώρα, απλώς, δεν θα τα κουνάω… με γύψο.

Υ.Σ :Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπιείου Βούλας για τη φροντίδα και τη στήριξη καθώς και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου!

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