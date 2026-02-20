Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία

Η εκδήλωση λάμβανε χώρα στον πρώτο όροφο κτιρίου που δεν διέθετε ανελκυστήρα ή ράμπα, καθιστώντας την πρόσβαση αδύνατη για άτομα που κινούνται με αμαξίδιο

Newsbomb

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία συγκλονιστική προσωπική ιστορία που αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία καθημερινά αποκάλυψε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος το βράδυ της Πέμπτης (19/02).

Ο κ. Κυμπουρόπουλος, ο οποίος πάσχει από Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία και μετακινείται με αμαξίδιο, βρέθηκε καλεσμένος σε εκδήλωση κοπή πίτας στα νότια προάστια της Αθήνας, αλλά δεν μπόρεσε να συμμετάσχει, καθώς αυτή λάμβανε χώρο στον πρώτο όροφο κτιρίου που δεν διέθετε ανελκυστήρα ή ράμπα.

Οι διοργανωτές ήταν πρόθυμοι να τον μεταφέρουν με τη βοήθεια τεσσάρων ατόμων, σημειώνει ο πρώην ευρωβουλευτής, όμως το αρνήθηκε, αναφέροντας «άμα δε δείξουμε το τι πρέπει να γίνει, πώς θα έρθει αλλαγή;».

«Με πείραξε και ήθελα να το μοιραστώ για να μεταφέρω το μήνυμα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο όλοι μας για να κάνουμε την αλλαγή.
Γιατί εγώ να μην είμαι μέρος του όλου;», κατέληξε, εξηγώντας γιατί προχώρησε σε αυτή την ανάρτηση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου:

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που με στεναχώρεσαι πολύ μετά από πολύ καιρό...

Σήμερα ήμουν καλεσμένος σε μια κοινωνική εκδήλωση, μία κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και θα συμμετείχα κι εγώ στη γιορτή. Η γιορτή ήταν κάπου στα νότια προάστια της Αττικής.

Φτάνοντας λοιπόν στο χώρο που θα γινόταν η εκδήλωση, κατεβαίνω από το αμάξι και οι συνεργάτες των διοργανωτών με ενημερώνουν προς μεγάλη μου απογοήτευση, ότι η εκδήλωση βρισκόταν στον επάνω όροφο! Το κτίριο που θα γινόταν η εκδήλωση είναι ένα κτίριο διώροφο, ισόγειο και πρώτος όροφος, και δυστυχώς δεν υπήρχε τρόπος για κάποιον σαν εμένα να μπορέσει να ανέβει στον πάνω όροφο.

Μπαίνω μέσα στο ισόγειο και λέω στον προσωπικό μου βοηθό να πάει να ενημερώσει τους διοργανωτές ότι δυστυχώς δε θα μπορέσω να συμμετάσχω!

Ανεβαίνει επάνω ο προσωπικός βοηθός και ενημερώνει ότι θα φύγω γιατί δεν υπάρχει προσβάσιμοτητα. Οι διοργανωτές φυσικά και ήταν πρόθυμοι με τη βοήθεια τεσσάρων ατόμων να με ανεβάσουν στον πάνω όροφο για να βρεθώ και εγώ στον χώρο της εκδήλωσης.

Όμως αποφάσισα να μην το κάνω για να μη ανέβω σαν... Κλεοπάτρα, επιτρέψτε μου να πω, στον επάνω όροφο. Και το αποφάσισα να το κάνω γιατί άμα δε δείξουμε το τι πρέπει να γίνει, πώς θα έρθει αλλαγή;

Και πραγματικά μετά από πάρα πολύ καιρό ένιωσα απογοήτευση, στεναχώρια, στεναχώρια όχι γιατί έχω εγώ κάποια βλάβη, αλλά γιατί ο κόσμος αυτός δεν είναι φτιαγμένος για όλους μας. Όσο ήταν επάνω ο βοηθός μου και μιλούσε με τους διοργανωτές, βρέθηκα με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος και μου εξήγησε ότι το κτίριο λόγω του ότι είναι διατηρητέο δεν επιτρέπεται να μπει ένας ανελκυστήρας ή μια ηλεκτροκίνητη ράμπα για να μεταφέρει τον χρήστη του αναπηρικού αμαξιδίου από το ισόγειο στον πρώτο όροφο.

Και αναρωτιέμαι τι βάζουμε μέσα στη ζυγαριά; Φυσικά και το κτίριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και από την άλλη, πώς θα αλλάξουμε την κοινωνία αν δεν κάνουμε ένα βήμα παραπέρα;

Με αυτό λοιπόν σήμερα γύρισα. Δεν ξέρω, με πείραξε, με πείραξε και ήθελα να το μοιραστώ για να μεταφέρω το μήνυμα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο όλοι μας για να κάνουμε την αλλαγή.
Γιατί εγώ να μην είμαι μέρος του όλου;

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκίνηση στο Grey’s Anatomy - Το καστ αποχαιρετά τον «Mark Sloan»

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

13:10LIFESTYLE

Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Μέσα ο Πιρόλα για Παναιτωλικό - Ποιους «έκοψε» ο Μεντιλίμπαρ

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω έντονων χιονοπτώσεων

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Καθαράς Δευτέρας: «Τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες» - Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρά Δευτέρα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων: Πληρότητες 100% στα λεωφορεία για Πάτρα - Αυξημένα δρομολόγια για Θεσσαλία

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Βρετανίας και ΗΠΑ καθώς ο Τραμπ θέλει βρετανικές βάσεις για το χτύπημα στο Ιράν

12:48WHAT THE FACT

Ευθυγράμμιση πλανητών 2026: Πότε και πώς να δείτε μια απίστευτη παρέλαση έξι κόσμων στον ουρανό

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε ανάδοχες οικογένειες των παιδιά των γονέων που προφυλακίστηκαν για κακοποίηση

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Politico: O Τραμπ «στριμώχνει» την Ευρώπη - Απειλεί με αντίποινα για το «Αγοράστε ευρωπαϊκά όπλα»

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:15WHAT THE FACT

Είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε στον χρόνο; Οι επιστήμονες αμφισβητούν τη γραμμικότητα του χρόνου

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Εγκατέλειψε το σπίτι του στην Καλιφόρνια για τη Νέα Υόρκη - Τι ρόλο έπαιξε ο νέος φόρος στους πλούσιους της πολιτείας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αλίμου-Κατεχάκη και Κανελλοπούλου το Σάββατο

12:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάρισα: Η Μητρόπολη προειδοποιεί για δράση της αίρεσης «Χριστιανική Χαρισματική Εκκλησία»

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αυτή την ώρα Μητρόπολη στις 13:00 το «τελευταίο αντίο»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική μετά τις 17:00» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ