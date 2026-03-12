Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

Snapshot Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται σε κελί απομόνωσης 2 επί 3 μέτρα στη Μονάδα Ειδικής Διαμονής (SHU) του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC).

Η απομόνωση στο SHU επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας και πρόληψης αυτοκτονιών, με περιορισμένη έξοδο τρεις φορές την εβδομάδα υπό αυστηρή επιτήρηση.

Ο Μαδούρο παρουσιάζει κρίσεις άγχους και φωνάζει τη νύχτα ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι κακομεταχειρίζεται στη φυλακή.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν έχει αμφιλεγόμενες συνθήκες κράτησης, με ελλείψεις σε προσωπικό, προβλήματα θέρμανσης, επιδημίες τρωκτικών και περιορισμένη ιατρική φροντίδα.

Στο ίδιο κέντρο έχουν κρατηθεί σημαντικές προσωπικότητες και διάσημοι, ενώ η παραμονή στο SHU συνήθως διαρκεί από 72 ώρες έως μία εβδομάδα.

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κρατείται σε φυλακή του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC) απ' όταν μεταφέρθηκε μαζί με τη σύζυγό του στις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψή τους σε καταδρομική αμερικανική επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας ABC, ο Μαδούρο κρατείται σε ένα κελί απομόνωσης, διαστάσεων 2 επί 3 μέτρα, όπου υπάρχει ένα μεταλλικό κρεβάτι, μια τουαλέτα, ένας νεροχύτης και ένα στενό παράθυρο από το οποίο δεν εισέρχεται σχεδόν κανένα φυσικό φως.

Ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί στη Μονάδα Ειδικής Διαμονής, γνωστή με το ακρωνύμιο SHU. Επισήμως, τέτοιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για πειθαρχική απομόνωση, πρόληψη αυτοκτονιών και κράτηση ιδιαίτερα επικίνδυνων ή ευάλωτων κρατουμένων.

Στην πράξη, γράφει η εφημερίδα, αυτό σημαίνει σχεδόν πλήρη μοναξιά.

Σύμφωνα με το ABC, επιτρέπεται η έξοδος από το κελί τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα. Αυτή την ώρα οι κρατούμενοι συνοδεύονται από δύο φρουρούς και είναι δεμένοι με χειροπέδες.

ÚLTIMA HO: La vida de Nicolás Maduro en la cárcel: entre gritos y crisis de ansidad.



-El personal del MDC informa que el narco atraviesa crisis de ansiedad recurrentes. Durante las noches, sus gritos resuenan en el ala de máxima seguridad: "¡Yo soy el presidente!", pic.twitter.com/UswprjK2MG — AJPalacios (@AJPalacios6) March 12, 2026

Κατά τη διάρκεια της σύντομης εξόδου, μπορούν να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο, να ελέγξουν το email τους υπό επίβλεψη ή να βγουν σε μια μικρή περιφραγμένη αυλή

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάστασή του, τις νύχτες μία φωνή σπάει τη σιωπή στη φυλακή: «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας! Πείτε στη χώρα μου ότι με έχουν απαγάγει, ότι εδώ μας κακομεταχειρίζονται!».

Η σκηνή δεν εμφανίζεται σε κάποιο επίσημο αρχείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ωστόσο είναι μία ιστορία που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC), που περιγράφεται ως «κόλαση επί γης». Η αναφορά για τις νυχτερινές κραυγές του μεταδόθηκε στο ABC από τους δικηγόρους ενός από τους κρατούμενους που βρίσκεται σε ένα κοντινό κελί, επίσης Βενεζουελάνος.

Το κέντρο φιλοξενεί κατηγορούμενους που περιμένουν δίκη ή τελική απόφαση.

Από τις πτέρυγές του έχουν περάσει γνωστά ονόματα: ο ράπερ Sean «Diddy» Combs, η Ghislaine Maxwell, σύντροφος του παιδεραστή μεγιστάνα Jeffrey Epstein που καταδικάστηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση, ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Juan Orlando Hernández και ο Hugo «el Pollo» Carvajal, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Τσάβες. Εκεί έχουν κρατηθεί επίσης προσωπικότητες του διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών, όπως ο Ismael «el Mayo» Zambada.

Πολλοί διάσημοι κρατούμενοι περνούν πρώτα από το SHU στο πλαίσιο πρωτοκόλλων πρόληψης αυτοκτονιών, για διάστημα μεταξύ 72 ωρών και μιας εβδομάδας.

Στην περίπτωση του Μαδούρο, οι πηγές αναφέρουν ότι η απομόνωση οφείλεται σε λόγους παρατεταμένης ασφάλειας. Είναι πιθανώς ο κρατούμενος με το υψηλότερο προφίλ στην ιστορία του κέντρου. Οι αρχές δεν μπορούν να επιτρέψουν κανένα λάθος.

Το MDC έχει τη φήμη ότι οι συνθήκες είναι ανεπαρκείς: έλλειψη προσωπικού, προβλήματα θέρμανσης τους προηγούμενους χειμώνες, επιδημίες τρωκτικών και περιορισμένη ιατρική περίθαλψη.

Τον Δεκέμβριο, ένας κρατούμενος πέθανε λόγω αδυναμίας ανίχνευσης καρκίνου του πνεύμονα, σύμφωνα με δημόσια αρχεία. Οι καταγγελίες για κρύο και υγρασία είναι συχνές.





