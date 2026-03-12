Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

Ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί στη Μονάδα Ειδικής Διαμονής, γνωστή με το ακρωνύμιο SHU, όπου περνούν τις πρώτες 72 ώρες ή μέρες οι κρατούμενοι για να αποτραπούν απόπειρες αυτοκτονίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σιδηροδέσμιος ο Μαδούρο μετά τη σύλληψή του

  • Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται σε κελί απομόνωσης 2 επί 3 μέτρα στη Μονάδα Ειδικής Διαμονής (SHU) του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC).
  • Η απομόνωση στο SHU επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας και πρόληψης αυτοκτονιών, με περιορισμένη έξοδο τρεις φορές την εβδομάδα υπό αυστηρή επιτήρηση.
  • Ο Μαδούρο παρουσιάζει κρίσεις άγχους και φωνάζει τη νύχτα ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι κακομεταχειρίζεται στη φυλακή.
  • Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν έχει αμφιλεγόμενες συνθήκες κράτησης, με ελλείψεις σε προσωπικό, προβλήματα θέρμανσης, επιδημίες τρωκτικών και περιορισμένη ιατρική φροντίδα.
  • Στο ίδιο κέντρο έχουν κρατηθεί σημαντικές προσωπικότητες και διάσημοι, ενώ η παραμονή στο SHU συνήθως διαρκεί από 72 ώρες έως μία εβδομάδα.
Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κρατείται σε φυλακή του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC) απ' όταν μεταφέρθηκε μαζί με τη σύζυγό του στις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψή τους σε καταδρομική αμερικανική επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας ABC, ο Μαδούρο κρατείται σε ένα κελί απομόνωσης, διαστάσεων 2 επί 3 μέτρα, όπου υπάρχει ένα μεταλλικό κρεβάτι, μια τουαλέτα, ένας νεροχύτης και ένα στενό παράθυρο από το οποίο δεν εισέρχεται σχεδόν κανένα φυσικό φως.

Ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί στη Μονάδα Ειδικής Διαμονής, γνωστή με το ακρωνύμιο SHU. Επισήμως, τέτοιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για πειθαρχική απομόνωση, πρόληψη αυτοκτονιών και κράτηση ιδιαίτερα επικίνδυνων ή ευάλωτων κρατουμένων.

Στην πράξη, γράφει η εφημερίδα, αυτό σημαίνει σχεδόν πλήρη μοναξιά.

Σύμφωνα με το ABC, επιτρέπεται η έξοδος από το κελί τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα. Αυτή την ώρα οι κρατούμενοι συνοδεύονται από δύο φρουρούς και είναι δεμένοι με χειροπέδες.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης εξόδου, μπορούν να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο, να ελέγξουν το email τους υπό επίβλεψη ή να βγουν σε μια μικρή περιφραγμένη αυλή

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάστασή του, τις νύχτες μία φωνή σπάει τη σιωπή στη φυλακή: «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας! Πείτε στη χώρα μου ότι με έχουν απαγάγει, ότι εδώ μας κακομεταχειρίζονται!».

Η σκηνή δεν εμφανίζεται σε κάποιο επίσημο αρχείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ωστόσο είναι μία ιστορία που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC), που περιγράφεται ως «κόλαση επί γης». Η αναφορά για τις νυχτερινές κραυγές του μεταδόθηκε στο ABC από τους δικηγόρους ενός από τους κρατούμενους που βρίσκεται σε ένα κοντινό κελί, επίσης Βενεζουελάνος.

Το κέντρο φιλοξενεί κατηγορούμενους που περιμένουν δίκη ή τελική απόφαση.

Από τις πτέρυγές του έχουν περάσει γνωστά ονόματα: ο ράπερ Sean «Diddy» Combs, η Ghislaine Maxwell, σύντροφος του παιδεραστή μεγιστάνα Jeffrey Epstein που καταδικάστηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση, ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Juan Orlando Hernández και ο Hugo «el Pollo» Carvajal, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Τσάβες. Εκεί έχουν κρατηθεί επίσης προσωπικότητες του διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών, όπως ο Ismael «el Mayo» Zambada.

Πολλοί διάσημοι κρατούμενοι περνούν πρώτα από το SHU στο πλαίσιο πρωτοκόλλων πρόληψης αυτοκτονιών, για διάστημα μεταξύ 72 ωρών και μιας εβδομάδας.

Στην περίπτωση του Μαδούρο, οι πηγές αναφέρουν ότι η απομόνωση οφείλεται σε λόγους παρατεταμένης ασφάλειας. Είναι πιθανώς ο κρατούμενος με το υψηλότερο προφίλ στην ιστορία του κέντρου. Οι αρχές δεν μπορούν να επιτρέψουν κανένα λάθος.

Το MDC έχει τη φήμη ότι οι συνθήκες είναι ανεπαρκείς: έλλειψη προσωπικού, προβλήματα θέρμανσης τους προηγούμενους χειμώνες, επιδημίες τρωκτικών και περιορισμένη ιατρική περίθαλψη.

Τον Δεκέμβριο, ένας κρατούμενος πέθανε λόγω αδυναμίας ανίχνευσης καρκίνου του πνεύμονα, σύμφωνα με δημόσια αρχεία. Οι καταγγελίες για κρύο και υγρασία είναι συχνές.

15:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αγνοούμενη 5χρονη βρέθηκε μετά από 6 χρόνια 4.000 χλμ μακριά

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε 150 μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

14:52ΕΘΝΙΚΑ

Βούλγαρος υπουργός Άμυνας: Οι ελληνικοί Patriot έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουμε πλήρη κάλυψη

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

14:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πολίχνη: Απολογείται ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο – «Δεν έκανε κόντρες», λέει η αδελφή του

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα βαρύτερα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ έφτασαν σε βάση της RAF

14:27ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να τρώμε για να κοιμόμαστε καλύτερα - Οι ειδικοί απαντούν

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς προς Μαρινάκη: «Να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο συνέδριο για τα fake news»

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τασούλας βράβευσε αριστούχους μαθητές: «Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς την επιτυχία»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές περιστατικό βίας στο Λουτράκι: Μαχαίρωσαν με νυστέρι 20χρονο

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το Καυτανζόγλειο - Οι δηλώσεις Βρούτση και Γκοντσάροβα

14:03ΥΓΕΙΑ

Σοβαρή γρίπη και COVID-19 ίσως ενεργοποιούν τον καρκίνο του πνεύμονα – Τι κάνει ο εμβολιασμός

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

13:56WHAT THE FACT

Ξύδι στο Πλυντήριο - Πώς να το χρησιμοποιήσετε για καθαριότητα, μαλακτικό και προστασία ρούχων

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σύμβαση εκσυγχρονισμού 7 αεροσκαφών Canadair CL-415 με προϋπολογισμό €43 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στα Άγραφα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers-Ποιοι θα λάβουν βοήθημα για τρόφιμα αναδρομικά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον γνωστό γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ