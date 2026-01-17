Reuters: Μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ με τον ισχυρό Καμπέγιο της Βενεζουέλας, μήνες πριν την επιδρομή

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ προσέγγισε τον 62χρονο Καμπέγιο, πολύ πριν την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

Newsbomb

Reuters: Μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ με τον ισχυρό Καμπέγιο της Βενεζουέλας, μήνες πριν την επιδρομή

Ο υπουργός Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ειρήνης Diosdado Cabello μιλά σε συνέντευξη Τύπου του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας (PSUV) στο Καράκας της Βενεζουέλας - (Σεπτέμβριος 2025)

AP/Ariana Cubillos
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επικοινωνία με τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Nτιοσντάδο Καμπέγιο, βρισκόταν η κυβέρνηση Τραμπ, μήνες πριν από την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, και τη διατηρεί έκτοτε, όπως αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι επικοινωνίες που ξεκίνησαν από τις πρώτες εβδομάδες της 2ης θητείας Τραμπ και δεν είχαν γίνει γνωστές προηγουμένως, όπως επισημαίνεται, είναι κρίσιμες για τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει την κατάσταση στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, καθώς ο 62χρονος Καμπέγιο αποτελεί «επικίνδυνη παράμετρο» στο αμερικανικό σχέδιο.

Εάν ακόμα και τώρα αποφασίσει να εξαπολύσει τις δυνάμεις που ελέγχει, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το χάος που ο Τραμπ θέλει να αποφύγει και να απειλήσει την εξουσία της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις ανησυχίες των ΗΠΑ.

Ο Καμπέγιο κατονομάζεται στην ίδια αμερικανική κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ ως δικαιολογία για τη σύλληψη του Μαδούρο, αλλά δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης, κάτι που κίνησε τις υποψίες αναλυτών και πολιτικών της Ουάσινγκτον, αφού κατατάσσεται δεύτερος στην κατηγορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του Μαδούρο.

«Γνωρίζω ότι ο Ντιόσνταδο είναι πιθανώς χειρότερος από τον Μαδούρο και χειρότερος από την Ντέλσι», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS στις 11 Ιανουαρίου.

Venezuela Maduro Rise and Fall

Ο Νικολά Μαδούρο, αριστερά, αγκαλιάζει τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Ντιόσνταδο Καμπέλο, μετά την ορκωμοσία του Μαδούρο ως αναπληρωτή προέδρου της Βενεζουέλας στην Εθνοσυνέλευση στο Καράκας της Βενεζουέλας - (2013)

AP/Fernando Llano

Δύο σημεία παραμένουν ασαφή σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν οι συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ με τον Καμπέγιο επεκτάθηκαν σε ζητήματα σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση της Βενεζουέλας και αν ο 62χρονος έχει λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ. Δημοσίως ωστόσο έχει δεσμευτεί για ενότητα με τη Ροντρίγκες.

Ο υπουργός της Βενεζουέλας έχει έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συνομιλίες.


Πιστός στον Μαδούρο

Ο Καμπέγιο θεωρείται από καιρό η δεύτερη πιο ισχυρή προσωπικότητα της Βενεζουέλας. Στενός συνεργάτης του αείμνηστου πρώην προέδρου Ούγκο Τσάβες, μέντορα του Μαδούρο, συνέχισε να είναι πιστός στον Μαδούρο για πολλά χρόνια, και ήταν φοβερός ως κύριος εκτελεστής της καταστολής.

Η Ροντρίγκεζ και ο Καμπέγιο δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της κυβέρνησης, αλλά ποτέ δεν θεωρήθηκαν στενοί σύμμαχοι μεταξύ τους.

Ο Καμπέγιο , πρώην στρατιωτικός αξιωματικός, έχει ασκήσει επιρροή στις στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας της χώρας, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένη εσωτερική κατασκοπεία. Έχει επίσης στενούς δεσμούς με τις φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές, ιδίως με τους colectivos, ομάδες οπλισμένων πολιτών που κινούνται με μοτοσικλέτες και έχουν αναπτυχθεί για να επιτίθενται στους διαδηλωτές.

Ο Καμπέγιο είναι ένας από τους λίγους πιστούς του Μαδούρο στους οποίους η Ουάσιγκτον έχει βασιστεί ως προσωρινούς ηγέτες για τη διατήρηση της σταθερότητας, ενώ έχει πρόσβαση στα αποθέματα πετρελαίου της χώρας μέλους του ΟΠΕΚ κατά τη διάρκεια μιας αόριστης μεταβατικής περιόδου.

Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανησυχούν ότι ο Καμπέγιο - δεδομένου του ιστορικού καταστολής και της αντιπαλότητας του με τη Ροντρίγκεζ - θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του σπόιλερ, σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για τη σκέψη της κυβέρνησης.

Venezuela Rodriguez

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ και ο υπουργός Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέλο φτάνουν στην Εθνοσυνέλευση στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

AP/Ariana Cubillos


Η Ροντρίγκεζ έχει εργαστεί για να εδραιώσει τη δική της εξουσία, τοποθετώντας πιστούς σε καίριες θέσεις για να προστατευθεί από εσωτερικές απειλές, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, όπως έδειξαν συνεντεύξεις του Reuters με πηγές στη Βενεζουέλα.

Ο Έλιοτ Άμπραμς, ο οποίος υπηρέτησε ως ειδικός εκπρόσωπος του Τραμπ για τη Βενεζουέλα κατά την πρώτη θητεία του, δήλωσε ότι πολλοί Βενεζουελάνοι θα περίμεναν την απομάκρυνση του Καμπέγιο σε κάποιο σημείο, εάν προχωρήσει η δημοκρατική μετάβαση.

«Αν και όταν φύγει, οι Βενεζουελάνοι θα ξέρουν ότι το καθεστώς έχει πραγματικά αρχίσει να αλλάζει», δήλωσε ο Άμπραμς, ο οποίος τώρα εργάζεται στο think tank Council on Foreign Relations.

Ο Καμπέγιο καταδίκασε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα, δηλώνοντας σε ομιλία του ότι «η Βενεζουέλα δεν θα παραδοθεί».

Ωστόσο, τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με ελέγχους των κατοίκων σε σημεία ελέγχου – μερικές φορές από ένστολους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και άλλες φορές από άτομα με πολιτικά ρούχα – έχουν γίνει λιγότερο συχνά τις τελευταίες ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΚΟΣΜΟΣ

Επεκτείνονται οι συγκρούσεις ισλαμιστών-Κούρδων στη Συρία - Απαγόρευση κυκλοφορίας και στη Ράκα

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Κολυδάς: «Κανονικός χειμώνας με ψύχος και ανέμους - Γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον «Ψαρογιάννη» - Συγκίνηση, μαντινάδες και μουσική στο τελευταίο αντίο στον Γιάννη Ξυλούρη

17:09LIFESTYLE

Πώς άλλαξαν τα πρόσωπα των Καρντάσιανς στον χρόνο - Το βίντεο της «αισθητικής» εξέλιξης

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι ισλαμιστές του Τζολάνι εκδιώκουν τους Κούρδους από το Χαλέπι

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ και ο CEO της Ryanair ανταλλάσσουν δημόσιες προσβολές: «Είναι εντελώς ηλίθιος, απολύστε τον»

16:59ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το πραγματικό στοίχημα της κινητής συνδεσιμότητας: Όχι η κάλυψη αλλά η χρήση

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στην «κατάψυξη» η Μαγνησία - Χιονόπτωση στα Χάνια Πηλίου

16:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Το Μάντσεστερ είναι κόκκινο και λευκό – Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Σίτι

16:44ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Πυροβολισμοί στο κέντρο της Λάρνακας - Υπάρχουν τραυματίες

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ με τον ισχυρό Καμπέγιο της Βενεζουέλας, μήνες πριν την επιδρομή

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκανε όπισθεν και τραυμάτισε τρίχρονο κοριτσάκι– Νοσηλεύεται στο νοσοκομείo

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Εξετάζεται ερωτική αντιζηλία ως κίνητρο του δράστη

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη ΜΕΘ γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι στο Ηράκλειο

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παιανία: Δύο συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης και κλοπή

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας σε παρουσίαση βιβλίου για τη Λατινική Αμερική: «Είμαστε πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι νομίζουμε»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας για κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια για επισκευές στον πυρηνικό σταθμό

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο κ. Μητσοτάκης, μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οριστικό! Το μεσημέρι της Κυριακής (18/01) στην Ελλάδα ο Αντίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Εξετάζεται ερωτική αντιζηλία ως κίνητρο του δράστη

16:44ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Πυροβολισμοί στο κέντρο της Λάρνακας - Υπάρχουν τραυματίες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος απόστρατος για φρεγάτα «Κίμων» και Αιγαίο: Η Γαλάζια Πατρίδα προστατεύεται με δράση

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Παραδόθηκε ο δράστης - Είχε προσωπικές διαφορές με τον 50χρονο

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

17:09LIFESTYLE

Πώς άλλαξαν τα πρόσωπα των Καρντάσιανς στον χρόνο - Το βίντεο της «αισθητικής» εξέλιξης

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη ΜΕΘ γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι στο Ηράκλειο

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας του αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζου Μαρούδα

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ