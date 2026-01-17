Reuters: Μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ με τον ισχυρό Καμπέγιο της Βενεζουέλας, μήνες πριν την επιδρομή

Ο υπουργός Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ειρήνης Diosdado Cabello μιλά σε συνέντευξη Τύπου του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας (PSUV) στο Καράκας της Βενεζουέλας - (Σεπτέμβριος 2025)

Σε επικοινωνία με τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Nτιοσντάδο Καμπέγιο, βρισκόταν η κυβέρνηση Τραμπ, μήνες πριν από την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, και τη διατηρεί έκτοτε, όπως αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι επικοινωνίες που ξεκίνησαν από τις πρώτες εβδομάδες της 2ης θητείας Τραμπ και δεν είχαν γίνει γνωστές προηγουμένως, όπως επισημαίνεται, είναι κρίσιμες για τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει την κατάσταση στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, καθώς ο 62χρονος Καμπέγιο αποτελεί «επικίνδυνη παράμετρο» στο αμερικανικό σχέδιο.

Εάν ακόμα και τώρα αποφασίσει να εξαπολύσει τις δυνάμεις που ελέγχει, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το χάος που ο Τραμπ θέλει να αποφύγει και να απειλήσει την εξουσία της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις ανησυχίες των ΗΠΑ.

Ο Καμπέγιο κατονομάζεται στην ίδια αμερικανική κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ ως δικαιολογία για τη σύλληψη του Μαδούρο, αλλά δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης, κάτι που κίνησε τις υποψίες αναλυτών και πολιτικών της Ουάσινγκτον, αφού κατατάσσεται δεύτερος στην κατηγορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του Μαδούρο.

«Γνωρίζω ότι ο Ντιόσνταδο είναι πιθανώς χειρότερος από τον Μαδούρο και χειρότερος από την Ντέλσι», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS στις 11 Ιανουαρίου.

Ο Νικολά Μαδούρο, αριστερά, αγκαλιάζει τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Ντιόσνταδο Καμπέλο, μετά την ορκωμοσία του Μαδούρο ως αναπληρωτή προέδρου της Βενεζουέλας στην Εθνοσυνέλευση στο Καράκας της Βενεζουέλας - (2013) AP/Fernando Llano

Δύο σημεία παραμένουν ασαφή σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν οι συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ με τον Καμπέγιο επεκτάθηκαν σε ζητήματα σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση της Βενεζουέλας και αν ο 62χρονος έχει λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ. Δημοσίως ωστόσο έχει δεσμευτεί για ενότητα με τη Ροντρίγκες.

Ο υπουργός της Βενεζουέλας έχει έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συνομιλίες.



Πιστός στον Μαδούρο

Ο Καμπέγιο θεωρείται από καιρό η δεύτερη πιο ισχυρή προσωπικότητα της Βενεζουέλας. Στενός συνεργάτης του αείμνηστου πρώην προέδρου Ούγκο Τσάβες, μέντορα του Μαδούρο, συνέχισε να είναι πιστός στον Μαδούρο για πολλά χρόνια, και ήταν φοβερός ως κύριος εκτελεστής της καταστολής.

Η Ροντρίγκεζ και ο Καμπέγιο δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της κυβέρνησης, αλλά ποτέ δεν θεωρήθηκαν στενοί σύμμαχοι μεταξύ τους.

Ο Καμπέγιο , πρώην στρατιωτικός αξιωματικός, έχει ασκήσει επιρροή στις στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας της χώρας, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένη εσωτερική κατασκοπεία. Έχει επίσης στενούς δεσμούς με τις φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές, ιδίως με τους colectivos, ομάδες οπλισμένων πολιτών που κινούνται με μοτοσικλέτες και έχουν αναπτυχθεί για να επιτίθενται στους διαδηλωτές.

Ο Καμπέγιο είναι ένας από τους λίγους πιστούς του Μαδούρο στους οποίους η Ουάσιγκτον έχει βασιστεί ως προσωρινούς ηγέτες για τη διατήρηση της σταθερότητας, ενώ έχει πρόσβαση στα αποθέματα πετρελαίου της χώρας μέλους του ΟΠΕΚ κατά τη διάρκεια μιας αόριστης μεταβατικής περιόδου.

Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανησυχούν ότι ο Καμπέγιο - δεδομένου του ιστορικού καταστολής και της αντιπαλότητας του με τη Ροντρίγκεζ - θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του σπόιλερ, σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για τη σκέψη της κυβέρνησης.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ και ο υπουργός Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέλο φτάνουν στην Εθνοσυνέλευση στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 AP/Ariana Cubillos



Η Ροντρίγκεζ έχει εργαστεί για να εδραιώσει τη δική της εξουσία, τοποθετώντας πιστούς σε καίριες θέσεις για να προστατευθεί από εσωτερικές απειλές, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, όπως έδειξαν συνεντεύξεις του Reuters με πηγές στη Βενεζουέλα.

Ο Έλιοτ Άμπραμς, ο οποίος υπηρέτησε ως ειδικός εκπρόσωπος του Τραμπ για τη Βενεζουέλα κατά την πρώτη θητεία του, δήλωσε ότι πολλοί Βενεζουελάνοι θα περίμεναν την απομάκρυνση του Καμπέγιο σε κάποιο σημείο, εάν προχωρήσει η δημοκρατική μετάβαση.

«Αν και όταν φύγει, οι Βενεζουελάνοι θα ξέρουν ότι το καθεστώς έχει πραγματικά αρχίσει να αλλάζει», δήλωσε ο Άμπραμς, ο οποίος τώρα εργάζεται στο think tank Council on Foreign Relations.

Ο Καμπέγιο καταδίκασε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα, δηλώνοντας σε ομιλία του ότι «η Βενεζουέλα δεν θα παραδοθεί».

Ωστόσο, τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με ελέγχους των κατοίκων σε σημεία ελέγχου – μερικές φορές από ένστολους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και άλλες φορές από άτομα με πολιτικά ρούχα – έχουν γίνει λιγότερο συχνά τις τελευταίες ημέρες.

