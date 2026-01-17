Βενεζουέλα: 100 πολιτικοί κρατούμενοι έχουν απελευθερωθεί από την 8η Ιανουαρίου

Ο Νικολάς Μαδούρο φτάνει στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας

Η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal της Βενεζουέλας , που θεωρείται προσκείμενη στην αντιπολίτευση, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι έχει επαληθεύσει την αποφυλάκιση 100 κρατουμένων τους οποίους χαρακτήριζε πολιτικούς από την προσωρινή κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής από την 8η Ιανουαρίου.

