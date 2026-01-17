Βενεζουέλα: 100 πολιτικοί κρατούμενοι έχουν απελευθερωθεί από την 8η Ιανουαρίου
Τα στοιχεία έδωσε ΜΚΟ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal της Βενεζουέλας, που θεωρείται προσκείμενη στην αντιπολίτευση, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι έχει επαληθεύσει την αποφυλάκιση 100 κρατουμένων τους οποίους χαρακτήριζε πολιτικούς από την προσωρινή κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής από την 8η Ιανουαρίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ισημερινός: 10.000 στρατιώτες στην μάχη κατά των συμμοριών
02:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ο Έλληνας πρέσβης παρουσίασε τα διαπιστευτηριά του
23:41 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Άδωνις Γεωργιάδης: Η στιγμή που στέλνει «καρδούλα» σε άγνωστη ασθενή - «Σας αγαπώ»
17:09 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι
22:40 ∙ ΚΟΣΜΟΣ