Η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Τι υπέροχη χειρονομία» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την Πέμπτη την «υπέροχη χειρονομία» της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, ώρες αφού η Μαρία Κορίνα Ματσάδο του προσέφερε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης

Ιδιαίτερη πολιτική και διεθνή αίσθηση προκάλεσε η συνάντηση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία –όπως δήλωσε η ίδια– του παρέδωσε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης σε μια έντονα συμβολική χειρονομία.

Σε δηλώσεις της προς δημοσιογράφους, αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο και κατευθυνόμενη προς το Καπιτώλιο, η Ματσάδο ανέφερε ότι παρουσίασε το μετάλλιο στον Τραμπ «ως αναγνώριση για τη μοναδική του δέσμευση στην ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας». Όπως είπε χαρακτηριστικά, επρόκειτο για μια προσωπική πράξη τιμής, με στόχο να υπογραμμίσει τον ρόλο που θεωρεί ότι διαδραμάτισε στην αντίσταση απέναντι στο καθεστώς Μαδούρο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι η Ματσάδο άφησε το μετάλλιο σε εκείνον, δηλώνοντας ότι ήταν «μεγάλη τιμή» η συνάντησή τους. «Είναι μια θαυμάσια γυναίκα που έχει περάσει πάρα πολλά. Η Μαρία μού παρουσίασε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έχω κάνει. Μια υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού», ανέφερε.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η θέση της Ματσάδο στο διεθνές πολιτικό σκηνικό εμφανίζεται πιο σύνθετη από ποτέ. Παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και σύμβολο της αντίστασης απέναντι στο καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ έχει εκφράσει αμφιβολίες για την ικανότητά της να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη μεταβατική κυβέρνηση υπό την Ντέλσι Ροδρίγκεζ, πρώην «δεξί χέρι» του Μαδούρο.

Την ίδια στιγμή, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έχει καταστήσει σαφές ότι το βραβείο και ο τίτλος του Νόμπελ Ειρήνης είναι απολύτως προσωπικοί και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν επισήμως, γεγονός που προσδίδει στη χειρονομία της Ματσάδο καθαρά συμβολικό χαρακτήρα.

Παρά τον έντονο συμβολισμό, το περιστατικό αποτυπώνει τις πολιτικές διεργασίες γύρω από το μέλλον της Βενεζουέλας, αλλά και τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στο διεθνές πεδίο, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι ισορροπίες εξουσίας στη χώρα παραμένουν ρευστές και αντικείμενο έντονων παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.

