Ψήφος αποδήμων: Πρόταση Μητσοτάκη για «σπάσιμο» της περιφέρειας σε τρεις μονοεδρικές

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο της ψήφου των αποδήμων και τη δημιουργία μιας τριεδρικής «παγκόσμιας» περιφέρειας και βασιζόμενος στην κριτική που ασκήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε το «σπάσιμο» της τριεδρικής περιφέρειας σε τρεις μονοεδρικές.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι μονοεδρικές θα μπορούσαν να διαμορφωθούν γεωγραφικά ως εξής:

Βόρεια και Νότια Αμερική

Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή

Ωκεανία και λοιπή Ασία

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα μπορούσε να γίνει άμεσα η συγκεκριμένη αλλαγή, αλλά επισήμανε ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει γίνει από τον υπ. Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και εντός της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνοντας την άρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε τον λόγο και ξεκαθάρισε ότι οι ενστάσεις για τον σχηματισμό παγκόσμιας περιφέρειας έχουν τεθεί όχι από το ΠΑΣΟΚ αλλά από τους εκπροσώπους των αποδήμων που συμμετείχαν στη διαβούλευση του νομοσχεδίου.

Εξήγησε δε ότι το ζήτημα δε λύνεται με το σπάσιμο της παγκόσμιας τριεδρικής σε τρεις μονοεδρικές, εάν δεν εξασφαλιστεί ότι δε θα έχουν πρόσβαση στα επικοινωνιακά εργαλεία πρόσβασης στους αποδήμους μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Ο κ. Ανδρουλάκης, αρνούμενος την πρόταση του πρωθυπουργού επανέλαβε επίσης ότι ο καθορισμός των εδρών των αποδήμων θα πρέπει να γίνει σε δεύτερο χρόνο, μετά την πρώτη εφαρμογή του νόμου για την επιστολική ψήφο, έτσι ώστε να γίνει με βάση τους πραγματικούς αριθμούς των ψηφοφόρων που θα συμμετέχουν στις εκλογές και όχι επί τη βάσει εκτιμήσεων.