Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA είχε προβλέψει ένα μήνα πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή
Ένας πρώην πράκτορας της CIA προέβλεψε τη σύγκρουση των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έναν μήνα πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Καθώς η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, ένας πρώην πράκτορας της CIA αποκάλυψε πώς προέβλεψε σωστά τα γεγονότα έναν μήνα πριν αυτά συμβούν.
