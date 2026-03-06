Πατέρας 14χρονης που είδε 2.000 posts αυτοκτονίας πριν πεθάνει: «Μην κλείσετε τα social media»

Στις 20 Νοεμβρίου 2017 η ζωή μιας οικογένειας στη Βρετανία άλλαξε για πάντα. Η Μόλι Ράσελ, ένα κορίτσι μόλις 14 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή της, αφήνοντας πίσω της μια υπόθεση που έμελλε να γίνει σύμβολο των κινδύνων που κρύβει το διαδίκτυο για τους ανήλικους.

Χρόνια αργότερα, η έρευνα για τον θάνατό της κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που προκάλεσε διεθνή συζήτηση: το περιεχόμενο που είχε δει στο διαδίκτυο συνέβαλε «περισσότερο από ελάχιστα» στην τραγική κατάληξη. Οι εικόνες και τα βίντεο που εμφανίζονταν στο feed της δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι διαθέσιμα σε ένα παιδί.

