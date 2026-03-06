Ισμαήλ Καάνι: Φήμες ότι εκτελέστηκε ο διοικητής της δύναμης Quds με την υποψία πως ήταν κατάσκοπος

Το προφίλ του Καάνι και η μοναδική ικανότητα να επιζεί ενώ όλοι γύρω του πεθαίνουν

Ισμαήλ Καάνι

Ο διοικητής της δύναμης Quds Ισμαήλ Καάνι σε κηδεία μέλους των Φρουρών της Επανάστασης

AP
Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι φήμες για την τύχη του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καάνι ο οποίος είναι διοικητής της επίλεκτης δύναμης Quds. Αραβικά ΜΜΕ, αλλά και διάφοροι χρήστες στο Χ αναφέρουν πως ο Καάνι, είτε συνελήφθη, είτε εκτελέστηκε με την υποψία πως ήταν κατάσκοπος του Ισραήλ.

Την πληροφορία μεταφέρει ο ιστότοπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων the National και προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το προφίλ του Καάνι και η μοναδική ικανότητα να επιζεί ενώ όλοι γύρω του πεθαίνουν

Ο 67χρονος Καάνι ανέλαβε διοικητής της δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιανουάριο 2020, έχοντας μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, αφού διαδέχθηκε τον εξαιρετικά δημοφιλή Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος δολοφονήθηκε από τις ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Η Δύναμη Quds είναι ο ελίτ βραχίονας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, η μονάδα που δημιούργησε, εξόπλισε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, περιλαμβανομένης και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της θητείας του Καάνι, ο λεγόμενος «Άξονας της Αντίστασης», έχει διαλυθεί: Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε έχει δολοφονηθεί. Δεκάδες ανώτεροι Ιρανοί διοικητές έχουν εξοντωθεί. Πιο πρόσφατα, το Σάββατο, μια κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος ασφαλείας.

Ο Καάνι, ο διοικητής που ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιφερειακού δικτύου αντιπροσώπων του Ιράν κατά τη διάρκεια ενός περιφερειακού πολέμου, δεν αναφέρθηκε μεταξύ των νεκρών.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, κηρύχθηκε νεκρός από πολλά μέσα ενημέρωσης, πριν επανεμφανιστεί σε μια δημόσια γιορτή στην Τεχεράνη στα τέλη Ιουνίου 2025, φορώντας πολιτικά ρούχα και καπέλο του μπέιζμπολ, σε εμφανώς καλή υγεία. Το ίδιο συνέβη και τον Οκτώβριο του 2024, όταν κηρύχθηκε νεκρός, αλλά στη συνέχεια φέρεται να ανακρίθηκε και μετά επανεμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Εκτός των μέσων κοινωνικής δικτύσης, και μετά τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στο Λίβανο για την εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ, η οποία του επέτρεψε να εξαλείψει συστηματικά την ηγεσία της οργάνωσης, το Ιράν ξεκίνησε επίσημη έρευνα για παραβίαση της ασφάλειας. Ανώνυμες πηγές σε ολόκληρη την περιοχή δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Καάνι και η ομάδα του τέθηκαν σε απομόνωση και ανακρίθηκαν.

Το Ισραήλ είχε δημοσιεύσει έναν κατάλογο με Ιρανούς αξιωματούχους που είχαν σχέσεις με το Ιράν και τους οποίους ήθελε να εξοντώσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο κατάλογος αυτός κηρύχθηκε «ολοκληρωμένος». Το όνομα του Καάνι δεν περιλαμβανόταν σε αυτόν, παρατηρεί το The National.

Επίσης οι φήμες ότι ο Καάνι συνεργαζόταν με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες «φούντωναν» μετά από κάθε χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν, σε σημείο που λογαριασμός της Μοσάντ στο Χ αναγκάστηκε να… διαψεύσει πως ο Ιρανός στρατηγός δούλευε για λογαριασμό της.

