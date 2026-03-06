Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρονται στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ένα μεγάλο ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ συνεχίζεται η δράση στην EuroLeague.

Με τη σεζόν να έχει μπει στην τελική της ευθεία, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρονται στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική, με κάθε αγώνα πλέον να μετράει σημαντικά στην τελική κατάταξη.

Οι Πειραιώτες είναι πιο άνετοι βαθμολογικά, μιας και βρίσκονται στη 3η θέση με ρεκόρ 18-10 και αγώνα λιγότερο (έχει αναβληθεί ο αγώνας του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ από τη 14η αγωνιστική λόγω των νερών που έσταζαν από την οροφή), έχοντας όμως 5 ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Από την πλευρά του το Τριφύλλι είναι στη 10η θέση με ρεκόρ 16-13 και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά από 3 σερί ήττες (Παρτιζάν, Φενέρμπαχτσε, Παρί).

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 99-94 στη 2η παράταση από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε σε εντός έδρας απώλεια από την Παρί, καθώς οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια στο φάουλ που έγινε στο σουτ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για την προσπέραση.

Στη στατιστική ανάλυση του αγώνα οι δύο «αιώνιοι» δέχονται από 84,3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, αλλά επιθετικά οι Πειραιώτες έχουν μέσο όρο ανά αγώνα 90,1 πόντους, την ώρα που οι «πράσινοι» μετρούν 85,7 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μαζεύει περισσότερα επιθετικά και αμυντικά ριμπάουντ. Στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες, ο Παναθηναϊκός υπερτερεί ελαφρά μόνο σε κλεψίματα και λάθη.

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ, όπως τουλάχιστον δήλωσε χθες ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ αμφίβολος είναι ο Μόντε Μόρις. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν υπολογίζει στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ενώ η συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ θα κριθεί μετά το shootaround που θα πραγματοποιηθεί στο ΣΕΦ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής στη Euroleague:

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70

Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84

Βαλένθια-Ζαλγκίρις 91-87

Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν Novasports4

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν Novasports5

21:15 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Παρί Novasports Start

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας: Πότε καθιερώθηκε - Το μήνυμα της υπουργού Παιδείας

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παρουσίαση της Ιθάκης στην Κοζάνη «κρύβει» το νέο βήμα για το κόμμα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για Ιράν: «Έχασαν τα πάντα. Έχασαν το Ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν»

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία προκαλεί το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων - Από πότε θα ξεκινήσουν οι ανατιμήσεις

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οι υψωμένες γροθιές πριν τις ριπές, η σφαίρα και οι άλλες άγνωστες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 - Γιατί φόρεσαν καθαρά ρούχα πριν το τέλος

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή - Κίνα, Ιράν, Πακιστάν και το ελληνικό ενδιαφέρον

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν άλλοι 109 μετανάστες νότια του νησιού

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός - Δικηγόρος 38χρονου κατηγορούμενου: «Ο πατέρας του ανέλαβε την κηδεία της Νεκταρίας, δεν εμφανίστηκε συγγενής»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια είναι τα χειρότερα σενάρια για την οικονομία που εξετάζει η κυβέρνηση μετά την σύρραξη στη Μέση Ανατολή

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Με το «δάκτυλο στη σκανδάλη» οι Κούρδοι - Ολονύχτια μεταφορά οπλισμού - Απειλεί ο Πεζεσκιάν, τους «κλείνει το μάτι ο Τραμπ»

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Μαρτίου

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

06:48LIFESTYLE

Τα πρόσωπα του MEGA: Σταθερή 7άδα και ολικό ρεκτιφιέ στη βραδινή ζώνη

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκαν 204 μετανάστες σε τέσσερα περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

06:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Β' Χαιρετισμοί της Παναγίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός - Δικηγόρος 38χρονου κατηγορούμενου: «Ο πατέρας του ανέλαβε την κηδεία της Νεκταρίας, δεν εμφανίστηκε συγγενής»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Με το «δάκτυλο στη σκανδάλη» οι Κούρδοι - Ολονύχτια μεταφορά οπλισμού - Απειλεί ο Πεζεσκιάν, τους «κλείνει το μάτι ο Τραμπ»

05:50ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια είναι τα χειρότερα σενάρια για την οικονομία που εξετάζει η κυβέρνηση μετά την σύρραξη στη Μέση Ανατολή

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

03:16ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Νέο πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

05:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς, να πάρουμε πίσω τη χώρα μας»

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο το θηριώδες στρατιωτικό αεροσκάφος A400M - Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb από Ακρωτήρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ