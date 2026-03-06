Με το «δάκτυλο στη σκανδάλη» οι Κούρδοι - Ολονύχτια μεταφορά οπλισμού - Απειλεί ο Πεζεσκιάν

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να «ρίχνει λάδι στη φωτιά»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η ένταση στην παραμεθόριο μεταξύ Ιράν και Ιρακινού Κουρδιστάν αγγίζει το σημείο βρασμού, καθώς στρατιωτικός εξοπλισμός και δυνάμεις μετακινούνται από τις δυνάμεις των Κούρδων του Ιράν προς τα σύνορα, δημιουργώντας την αίσθηση επικείμενης σύρραξης.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG) ότι οι κινήσεις αυτές «προορίζονται αποκλειστικά για την προστασία των συνόρων», η Τεχεράνη ερμηνεύει την κινητικότητα ως προοίμιο μιας ευρείας κλίμακας εξέγερσης.

«Αποφασιστική Καταστολή»

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, με μια σκληρή παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Κούρδους και τη διεθνή κοινότητα. Ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον «γενναίο και έντιμο λαό του Κουρδιστάν» που στέκεται στο πλευρό του Ιράν, διαχώρισε αμέσως τη θέση του από τα «αυτονομιστικά κινήματα».

Στο μήνυμά του, ο Πεζεσκιάν τόνισε: «Ο κυβερνήτης και οι ένοπλες δυνάμεις που διατηρούν την ασφάλεια είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά οποιοδήποτε αυτονομιστικό κίνημα».

2026030510rkleki.jpg

Η δήλωση αυτή εκλαμβάνεται ως προειδοποίηση για άμεση στρατιωτική καταστολή εντός και εκτός συνόρων, την ώρα που το Ιράν έχει ήδη ξεκινήσει βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones κατά βάσεων κουρδικών οργανώσεων στην επαρχία Ερμπίλ και την περιοχή Koysanjak.

Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέρ» της Εξέγερσης

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνει τους Κούρδους. Σε συνέντευξή του στο Reuters, δήλωσε «εντελώς υπέρ» μιας επίθεσης των κουρδικών πολιτοφυλακών κατά της ιρανικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια πιθανότητα ως «υπέροχη».

Αν και ο Τραμπ δεν έχει δεσμευτεί επίσημα για στρατιωτική υποστήριξη ή εναέρια προστασία, οι δηλώσεις του ενθαρρύνουν τις κουρδικές ομάδες που βρίσκονται στην εξορία να εντείνουν τη δράση τους. Η στάση αυτή της Ουάσινγκτον δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς οι κουρδικές οργανώσεις αισθάνονται πως έχουν την πολιτική κάλυψη για να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Τεχεράνης στις κουρδικές επαρχίες του δυτικού Ιράν.

Στο στόχαστρο οι Κουρδικές ομάδες

Η κατάσταση στο έδαφος είναι ήδη αιματηρή. Αναφορές από την Οργάνωση Αγώνα του Ιρανικού Κουρδιστάν και το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν επιβεβαιώνουν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον των αρχηγείων τους.

  • 7:15 μ.μ.: Δύο πύραυλοι πλήττουν γραφεία στην Ερμπίλ.
  • 8:15 μ.μ.: Drone στοχοποιεί στρατόπεδο στο Koysanjak.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι βομβάρδισε την αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, η οποία στεγάζει βάσεις αρκετών ιρανικών κουρδικών ομάδων που βρίσκονται στην εξορία.

Καθώς οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά και το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις του, τα σύνορα Ιράκ-Ιράν μετατρέπονται σε ένα ακόμη επικίνδυνο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με το «κουρδικό ζήτημα» να ανακύπτει για μια ακόμη φορά. Η δε στάση της Τουρκίας... παραμένει άγνωστη.

Με το «δάκτυλο στη σκανδάλη» οι Κούρδοι - Ολονύχτια μεταφορά οπλισμού - Απειλεί ο Πεζεσκιάν

