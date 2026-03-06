Τραμπ υποδέχθηκε τον Μέσι στον Λευκό Οίκο: «Δεν ήξερα ότι θα έρθει...» – Η αναφορά στον Ρονάλντο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τους πρωταθλητές του MLS 2025, τη Ίντερ Μαϊάμι, σε ειδική τελετή προς τιμήν της κατάκτησης του τίτλου, με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται στο επίκεντρο της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής στην αίθουσα East Room, ο Αμερικανός πρόεδρος καλωσόρισε τον Αργεντινό σούπερ σταρ, τονίζοντας ότι αποτελεί «ιδιαίτερο προνόμιο» να τον υποδέχεται στον Λευκό Οίκο. Όπως ανέφερε μάλιστα, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά ότι ο Μέσι θα παρευρισκόταν στην εκδήλωση, μέχρι που ο γιος του τού επισήμανε την παρουσία του.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Ο γιος μου μού είπε: “Μπαμπά, ξέρεις ποιος θα είναι εδώ σήμερα;”. Του απάντησα: “Όχι, έχω πολλά πράγματα να τρέχουν”. Και μου είπε: “Ο Μέσι”. Είναι μεγάλος θαυμαστής σου. Νομίζει ότι είσαι πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος. Και νομίζω ότι συναντηθήκατε πριν από λίγο καιρό. Είναι μεγάλος φίλος του ποδοσφαίρου, αλλά είναι τεράστιος θαυμαστής σου. Και ενός κυρίου που λέγεται Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο είναι σπουδαίος. Είσαι σπουδαίος».

Ο Τραμπ επαίνεσε τον οκτώ φορές νικητή της «Χρυσής Μπάλας», σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να αγωνιστεί «σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο», αλλά επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαϊάμι.

Κατά την εκδήλωση, οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι είχαν παραταχθεί πίσω από το βήμα, ενώ ο πρόεδρος σχολίασε με χιούμορ την εμφάνιση της ομάδας, λέγοντας ότι πρόκειται για «πολύ εμφανίσιμους» αθλητές και απευθυνόμενος μεταξύ άλλων και στον Αργεντινό μέσο Ροδρίγο Ντε Πολ.

Στο τέλος της τελετής, οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι προσέφεραν στον Αμερικανό πρόεδρο μια φανέλα της ομάδας με τον αριθμό 47 –παραπέμποντας στη θητεία του ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ– καθώς και μια μπάλα και ένα ρολόι στα χαρακτηριστικά ροζ χρώματα του συλλόγου.