Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή»

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν αιφνιδίασε όταν επέλεξε τη σιωπή στον εναρκτήριο αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του καθεστώτος.

Οι Ιρανές παρατάχθηκαν στο γήπεδο και χωρίς αντιδράσεις ή σιγοψιθυρίσματα παρέμεναν σιωπηλές όσο ακουγόταν ο εθνικός ύμνος, ενόψει της αναμέτρησής τoυς με τη Νότια Κορέα την περασμένη Δευτέρα.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.



So, to all liberal Western women:



Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο επέστρεψαν στο γήπεδο με εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Αυτή τη φορά, απηύθυναν στρατιωτικό χαιρετισμό και τραγούδησαν με μανία τον εθνικό ύμνο.

The Iranian women’s national football team performed a military salute to their country’s army before the match against Australia. pic.twitter.com/NqAXnesSe8 — China pulse ?? (@Eng_china5) March 5, 2026

«Όπως ακριβώς η ανδρική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στο Κατάρ, έτσι και η γυναικεία ομάδα του Ιράν τραγουδά τον εθνικό ύμνο «υπό οδηγίες» για τον δεύτερο αγώνα, αφού αρνήθηκε να τραγουδήσει στον πρώτο αγώνα. Όχι μόνο τραγουδώντας, αλλά και χαιρετώντας», έγραψε η παρουσιάστρια του ABC, Τρέισι Χολμς, στο X.

The Iran women's football team has been labelled 'wartime traitors' on Iran State Television.

Why? Because they didn't sing the anthem in their first match of the @theafcdotcom Asian Cup.

For those critics who doubted the stories on the pressure they were under, watch this...… pic.twitter.com/4S4wXRRTs3 — Tracey Holmes (@TraceyLeeHolmes) March 5, 2026

Η αλλαγή γνώμης στον ύμνο έρχεται εν μέσω ισχυρισμών ότι η ομάδα είναι «ουσιαστικά φυλακισμένη» παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην Αυστραλία.

«Είναι ουσιαστικά κρατούμενες», οι οποίες παρακολουθούνται στενά από την ιρανική ασφάλεια, μαζί με την ασφάλεια που τους έχει ανατεθεί από το τουρνουά», αναφέρει το SBS, επικαλούμενο μια πηγή που διαμένει στο ίδιο ξενοδοχείο με τις παίκτριες.

Σήμείωσε μάλιστα ότι «δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες τουαλέτες του ξενοδοχείου».

«Δεν τρώνε στο εστιατόριο. Πρέπει να τρώνε στην αίθουσα συνεδριάσεων, συνοδεύονται μόλις μπαίνουν στο λόμπι και φροντίζουν να πάνε στην αίθουσα συνεδριάσεων και να μην πάνε πουθενά αλλού», ισχυρίζεται η πηγή.

«Παρακολουθούνται συνεχώς. Δεν είναι ελεύθερες να περπατούν στο ξενοδοχείο και να μιλάνε στο κοινό.»

