Επιτάχυνση της μεταφοράς φαρμάκων στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ ζήτησε από τον Γεωργιάδη ο ΕΦΕΧ

Με κεντρικό μήνυμα ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε προϊόντα αυτοφροντίδας επιστρέφουν περίπου 6,7 ευρώ στο σύστημα Υγείας, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), πραγματοποίησε την ετήσια Γενική του Συνέλευση, την Τρίτη 3 Μαρτίου, στην οποία παρευρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών που διαθέτουν φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν συνταγογραφούνται, ανήκουν δηλαδή στην κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ, παρουσίασαν στον υπουργό Υγείας τις θέσεις προτάσεις τους, με έμφαση σε ένα σαφές πλαίσιο μετατροπής φαρμάκων σε ΜΗΣΥΦΑ (switch). Πρόκειται για τη διαδικασία που ένα φάρμακο το οποίο συνταγογραφείται και αν είναι στη θετική λίστα, αποζημιώνεται από την κοινωνική ασφάλιση, περνάει σε καθεστώς ΜΗΣΥΦΑ, εφόσον πληροί συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αγορά των ΜΗΣΥΦΑ κινείται ανοδικά κινείται τα τελευταία χρόνια. Από τα 288 εκατ. ευρώ το 2022, έφτασε στα 356 εκατ. ευρώ το 2025, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ. Η τάση είναι περισσότερες δραστικές ουσίες να περνούν στην κατηγορία των συγκεκριμένων φαρμάκων.

Ο υπουργός Υγείας, κατά τον χαιρετισμό του στη ΓΣ, δήλωσε πως «σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι ως πολιτική ηγεσία είμαστε όσο μπορούμε υποστηρικτικοί προς τον δικό σας κλάδο, του οποίου αναγνωρίζουμε τη σημαντική συνεισφορά στη δημόσια υγεία». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής των "switches", σημειώνοντας ότι η μετατροπή φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι μπορούν να επενδυθούν σε άλλους κρίσιμους τομείς της Υγείας. Όπως τόνισε ο υπουργός, το φάρμακο αποτελεί ένα σύνθετο πεδίο άσκησης δημόσιας πολιτικής: «Το φάρμακο ως πεδίο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής απαιτεί συντονισμό και πιο προληπτική δράση. Το σύστημα είναι πολυδαίδαλο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εσείς έχετε τον δικό σας σημαντικό ρόλο».

Τη στρατηγική του ΕΦΕΧ για το 2026, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου, Γρηγόρης Καρέλος. Με δεδομένο ότι η παγκόσμια αγορά αυτοφροντίδας προβλέπεται να αυξάνεται περίπου κατά 6,8% ετησίως, η στρατηγική του ΕΦΕΧ εστιάζει στην ενίσχυση της αυτοφροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, με παρεμβάσεις σε επίπεδο πολιτικής, ρυθμιστικού πλαισίου, εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και ενημέρωσης της κοινωνίας.

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες χρησιμοποιούν καθημερινά προϊόντα αυτοφροντίδας. Το κόστος των ΜΗΣΥΦΑ είναι μικρότερο από 1 ευρώ ανά θεραπευτική δόση, το οποίο κατά τον ΕΦΕΧ είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Η συμβολή των ΜΗΣΥΦΑ στην «αποσυμφόρηση» του συστήματος, σε επίπεδο χρόνου και πόρων, συνοψίζεται στα εξής: χωρίς προϊόντα αυτοφροντίδας, ένας πολίτης με ήπια συμπτώματα θα χρειαζόταν κατά μέσο όρο περίπου 106 λεπτά για μεταφορά, αναμονή και επίσκεψη σε γιατρό, ενώ οι γιατροί θα έπρεπε να αφιερώνουν περισσότερες από 2,4 ώρες καθημερινά επιπλέον για την αντιμετώπιση ήπιων καταστάσεων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η απουσία αυτοφροντίδας θα σήμαινε ανάγκη για περισσότερους από 120.000 επιπλέον γιατρούς, μόνο για ήπιες καταστάσεις που σήμερα διαχειρίζονται υπεύθυνα οι πολίτες, σύμφωνα με τον ΕΦΕΧ.

Επίσης, για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε αυτοφροντίδα (OTC/ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) επιστρέφει περίπου 6,7 ευρώ στο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), ο εμπλουτισμός της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ, θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικό όφελος ύψους 567 εκατ. ευρώ για το σύστημα γείας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η νέα επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΦΕΧ και η έναρξη διαδικασίας ανανέωσης της εταιρικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΧ παρουσίασε μια σειρά προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές υγείας, για την ενίσχυση της αυτοφροντίδας στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Η δημιουργία σαφούς νομοθετικού πλαισίου για τη διαδικασία μετατροπής φαρμάκων σε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (switches), ώστε να επιταχυνθεί η πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες Αυτοφροντίδας.
  • Η θεσμοθέτηση πλαισίου για το umbrella branding, το οποίο θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των πολιτών και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.
  • Η διαμόρφωση ισορροπημένης προσέγγισης για την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τα αστικά λύματα, η οποία, εάν εφαρμοστεί χωρίς προσαρμογές, ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις για την αγορά και την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και ΕΦΕΧ, με στόχο την προώθηση των θέσεων της φαρμακοβιομηχανίας στον διάλογο με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
