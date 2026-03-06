Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνομίλησε με τον Βούλγαρο ομόλογο του, Ατανάς Ζαπριάνοφ και τον ενημέρωσε ότι η χώρα μας θα συμμετάσχει στην αμυντική προστασία της Βουλγαρίας από ιρανικούς πυραύλους.

«Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

