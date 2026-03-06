ΗΠΑ: Απώλεια 92.000 θέσεων εργασίας - Στο 4,4% η ανεργία

Η αμερικανική οικονομία έχασε θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, μια απροσδόκητη συρρίκνωση που ανανέωσε τα ερωτήματα σχετικά με το αν η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να κλονίζεται.

Οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 92.000 και το ποσοστό ανεργίας άγγιξε το 4,4%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, εκπλήσσοντας τους αναλυτές οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για αύξηση 60.000.

Σχεδόν όλοι οι τομείς έχασαν θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος αποτελεί πηγή αύξησης της απασχόλησης. Αυτό οφείλεται στην απεργία σε έναν μεγάλο οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, η οποία οδήγησε 30.000 εργαζομένους στην Καλιφόρνια και την Χαβάη να χάσουν τις δουλειές τους. Παρά το γεγονός ότι η απεργία έχει λήξει, η ίδια επηρέασε αρνητικά τον συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο.

Αυτό σηματοδότησε τη μεγαλύτερη μηνιαία απώλεια θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ από τον Οκτώβριο, όταν η αμερικανική κυβέρνηση έκανε shutdown για 43 ημέρες, και ήρθε σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν θα οδηγήσει στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου.