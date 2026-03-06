Επαναπατρίστηκαν από το Ομάν 87 Ελλήνες πολίτες με ειδική πτήση της SKY express

Η πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος της SKY express, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών

Επαναπατρίστηκαν από το Ομάν 87 Ελλήνες πολίτες με ειδική πτήση της SKY express
Έφτασε το απόγευμα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η πτήση επαναπατρισμού 87 Ελλήνων πολιτών (μεταξύ των οποίων κι ένα βρέφος) από το Ομάν στην Αθήνα. Η πτήση πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος της SKY express, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.

Παρότι η SKY express δεν πραγματοποιεί τακτικές πτήσεις σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής πέραν του Τελ Αβίβ, ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχετικό αίτημα, συμβάλλοντας στον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν προς το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της εταιρείας και διάρκεια πτήσης περίπου 6 ώρες.

«Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα. Η SKY express ανταποκρίθηκε άμεσα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή της δυνατότητα να στηρίζει κρίσιμες αποστολές, όταν αυτό απαιτείται» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

