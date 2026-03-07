FDI «Κίμων»: Απέπλευσε από την Λεμεσό - Εντυπωσιακό βίντεο

Οι ελληνικές φρεγάτες «Ψάρα» (αριστερά) και «Κίμων» πλέουν στα ανοικτά των ακτών της Λεμεσού, Κύπρος, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Απέπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού η φρεγάτα «Κίμων», με το Πολεμικό Ναυτικό να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από την κίνηση της μονάδας που αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ελληνική παρουσία στην περιοχή.

Μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά», ο «Κίμων» βρίσκεται στην Κύπρο για να ηγηθεί της αμυντικής θωράκισης του νησιού, δημιουργώντας μια ισχυρή αντιαεροπορική ομπρέλα σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η παρουσία της συγκεκριμένης φρεγάτας αναβαθμίζει κατακόρυφα τις επιχειρησιακές δυνατότητες, καθώς πρόκειται για ένα πλοίο «αστακό» με υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας.

Στην καρδιά του εξοπλισμού της δεσπόζει το εξελιγμένο ραντάρ Sea Fire, το οποίο καθοδηγεί τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, ενώ το οπλοστάσιό της συμπληρώνεται από βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90 για ανθυποβρυχιακό πόλεμο, καθώς και το σύστημα RAM για την αυτοπροστασία του σκάφους.

Με τον συνδυασμό του πυροβόλου Oto Melara των 76 χιλιοστών και των τηλεχειριζόμενων πολυβόλων Lionfish, ο «Κίμων» προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αποτροπής, εξασφαλίζοντας την ελληνική και κυπριακή παρουσία στην καρδιά των εξελίξεων.