Μυστήριο 150 ετών λύθηκε αλλά 500 εκατ. δολάρια παραμένουν παγιδευμένα κάτω από το νερό

Snapshot Το ναυάγιο του ατμόπλοιου City of Hobart, που βυθίστηκε το 1877, εντοπίστηκε μετά από σχεδόν 20 χρόνια ερευνών περίπου 30 χιλιόμετρα ανοικτά της Βικτώριας στην Αυστραλία.

Το πλοίο βυθίστηκε λόγω θραύσης του άξονα της προπέλας που διέτρησε το κύτος, ενώ το πλήρωμα διασώθηκε με σωσίβιες λέμβους.

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία από ερευνητικό πλοίο που μετρούσε για υπεράκτιο αιολικό πάρκο και επιβεβαιώθηκε από δύτες της Southern Ocean Exploration.

Στη Βικτώρια είναι γνωστά περίπου 660 ναυάγια, αλλά έχουν εντοπιστεί μόλις τα μισά, ενώ παραμένει ανεξιχνίαστο το ναυάγιο του πλοίου Madagascar με φορτίο χρυσού αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων.

Η ανακάλυψη του City of Hobart έγινε στο πλαίσιο ενεργειακού έργου και θεωρείται σημαντικό πολιτιστικό τεκμήριο για τη διατήρηση της ναυτικής ιστορίας της Αυστραλίας. Snapshot powered by AI

Λύθηκε ένα ναυτικό μυστήριο 150 ετών, όταν δύτες εντόπισαν τελικά το ναυάγιο του ατμόπλοιου City of Hobart στα ανοικτά της Αυστραλίας.

Το σιδερένιο ατμόπλοιο, που μετέφερε φορτίο άνθρακα από το Νιούκαστλ προς τη Μελβούρνη, είχε βυθιστεί το 1877, αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο επίμονα μυστήρια της ναυτικής ιστορίας της περιοχής. Η ανακάλυψη έγινε περίπου 30 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών του Gippsland, στη Βικτώρια, και έρχεται να δώσει απαντήσεις μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες ερευνών.

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, το πλοίο βυθίστηκε όταν έσπασε ο άξονας της προπέλας, ο οποίος διαπέρασε το κύτος του σκάφους. Η ζημιά αποδείχθηκε μοιραία και το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το σκάφος με σωσίβιες λέμβους και να απομακρυνθούν, μέχρι που περισυνελέγησαν την επόμενη ημέρα από διερχόμενο πλοίο.

Οι έρευνες που κράτησαν σχεδόν 20 χρόνια

Η ομάδα δυτών με επικεφαλής τον ερευνητή Μαρκ Ράιαν, συνιδρυτή της Southern Ocean Exploration, αναζητούσε το ναυάγιο από το 2007. Παρά τις συνεχείς έρευνες, για χρόνια δεν κατάφερναν να το εντοπίσουν, αν και ήταν πεπεισμένοι ότι βρίσκονταν πολύ κοντά στην πραγματική του θέση.

Τελικά, η λύση ήρθε απροσδόκητα. Ένα ερευνητικό πλοίο που πραγματοποιούσε μετρήσεις για υπεράκτιο αιολικό πάρκο εντόπισε τυχαία το ναυάγιο λίγο έξω από την περιοχή που ερευνούσε η ομάδα. Η ανακάλυψη επέτρεψε στους δύτες να καταδυθούν και να επιβεβαιώσουν ότι επρόκειτο πράγματι για το City of Hobart.

«Το να καταδύεσαι σε ένα ναυάγιο για πρώτη φορά είναι απίστευτο. Και το να είσαι η πρώτη ομάδα που το αντικρίζει είναι συγκλονιστικό», δήλωσε ο Ράιαν, περιγράφοντας τη στιγμή της επιβεβαίωσης. «Ψάχναμε αυτό το ναυάγιο σχεδόν είκοσι χρόνια».

Τα εκατοντάδες ναυάγια της Βικτώρια

Η ανακάλυψη λύνει ένα από τα πολλά ναυτικά μυστήρια της πολιτείας της Βικτώρια, όπου είναι γνωστά περίπου 660 ναυάγια, αλλά μέχρι σήμερα έχει εντοπιστεί μόλις το μισό από αυτά.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο «χαμένο έπαθλο» παραμένει το πλοίο Madagascar, το οποίο εξαφανίστηκε το 1853 μεταφέροντας χρυσό από τη Βικτώρια, αξίας που σήμερα υπολογίζεται περίπου στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Αν εντοπιστεί, πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι θα πρόκειται για «την ανακάλυψη του αιώνα».

Σημαντική συμβολή στην ιστορική έρευνα

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο ερευνών για το ενεργειακό έργο Aurora Green. Όπως ανέφερε η Ρενέ Κουρόφσκι, στέλεχος της Iberdrola Australia, τέτοιες ανακαλύψεις έχουν ιδιαίτερη αξία για την καταγραφή της ιστορίας.

Όπως σημείωσε, τα ευρήματα δεν είναι απλώς εντυπωσιακά, αλλά αποτελούν σημαντικά πολιτιστικά τεκμήρια που βοηθούν στη διατήρηση και κατανόηση της ναυτικής ιστορίας της Αυστραλίας για τις επόμενες γενιές.