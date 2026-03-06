Ο Βασίλης Σπανούλης σκέφτεται ακόμη και την παραίτηση από τη Μονακό

Η Μονακό ηττήθηκε εύκολα στην έδρα της Φενέρμπαχτσε. Αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας προπονητής των Μονεγάσκων, είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος και η υπομονή του μοιάζει να εξαντλείται.

Τον ενόχλησε ιδιαίτερα το επεισόδιο που είχε ο Τζέιμς με τον Οκόμπο, ενώ την ίδια ώρα τα προβλήματα στις πληρωμές και τα διοικητικά ζητήματα της ομάδας, κάνουν την κατάσταση άσχημη.

Ο 44χρονος κόουτς δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, όμως για πρώτη φορά είναι στο μυαλό του και η παραίτηση. Ειδικά απ’ τη στιγμή που βλέπει τα ζητήματα αντί να μειώνονται να αυξάνονται. Και τα πάντα να γίνονται ολοένα και χειρότερα.

Η Μονακό έχει ρεκόρ 16-14, ενώ έχει χάσει τα 7 απ’ τα 8 τελευταία της παιχνίδια. Και την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό.