Ρόδος: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη Τούρκων διακινητών που μετέφεραν 36 μετανάστες

Το σκάφος εντοπίστηκε το βράδυ της 5ης Μαρτίου 2026 μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ενημέρωση στρατιωτικών παρατηρητηρίων, συμμετείχαν Λιμενικό, ΕΛΑΣ , ΔΑΟΕ, ΕΥΠ και λιμενικές αρχές Κω και Σύμης

Ρόδος: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη Τούρκων διακινητών που μετέφεραν 36 μετανάστες
Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/3) ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου που κατέληξε στη σύλληψη δύο Τούρκων διακινητών που μετέφεραν 36 μετανάστες που στερούνταν νόμιμων εγγράφων.

Το σκάφος κινούνταν από τα απέναντι τουρκικά παράλια προς τη Ρόδο με υψηλή ταχύτητα και με ικανό αριθμό επιβαινόντων, ενώ η επιχείρηση εξελίχθηκε σε συνθήκες νύχτας με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, καταδίωξη και τελικά ακινητοποίηση.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 23:15 της Πέμπτης με πλωτό μέσο του Λιμενικού να ενημερώνεται από στρατιωτικά παρατηρητήρια στην περιοχή για ύπαρξη ύποπτου σκάφους που κινούνταν δυτικά προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές με πορεία προς Ρόδο. Το σκάφος εντοπίστηκε λίγο αργότερα από πλωτό μέσο του λιμενικού να μεταφέρει μεγάλο αριθμό επιβαινόντων.

Το πλήρωμα του λιμενικού σκάφους προσέγγισε με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων το ύποπτο σκάφος και απηύθυνε εντολή στον χειριστή στην αγγλική γλώσσα να σταματήσει. Ωστόσο, ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στο σήμα και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγει δημιουργώντας συνθήκες κινδύνου τόσο για τους επιβαίνοντες όσο και για το πλωτό του Λιμενικού και το πλήρωμά του.

Ακολούθησαν προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα και στη συνέχεια βολές ακινητοποίησης σύμφωνα με τους κανονισμούς εμπλοκής, με αποτέλεσμα το ταχύπλοο να ακινητοποιηθεί περί ώρα 23:45. Ακολούθησε επιβίβαση στελεχών στο σκάφος για ακινητοποίηση και ασφάλιση των χειριστών και διενέργεια ελέγχου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δύο χειριστές του ταχύπλοου στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Στο μεταξύ οι 36 μετανάστες περισυνελέγησαν και οδηγήθηκαν στη μαρίνα Μανδρακίου, όπου παραδόθηκαν σε στελέχη αρμόδιου γραφείου ασφαλείας και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς και μεταφέρθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και λιμενικοί από την Κω και την Σύμη και πλωτά μέσα που βρίσκονταν σε προγραμματισμένη περιπολία στη θαλάσσια περιοχή βόρεια, βορειοανατολικά και ανατολικά της Ρόδου.

Οι Τούρκοι διακινητές είναι 41 και 30 ετών και αναγνωρίστηκαν και υποδείχθηκαν ως χειριστές του σκάφους που πραγματοποίησε τη μεταφορά από τα τουρκικά παράλια προς τη Ρόδο.

Σε ότι αφορά τους 36 μεταφερόμενους πρόκειται για 15 ενήλικους άνδρες, 6 ενήλικες γυναίκες, 7 ανήλικα αγόρια και 8 κορίτσια. 19 έχουν καταγωγή από την Συρία, 9 από την Παλαιστίνη, 5 από την Υεμένη, 2 από το Μαρόκο κι ένας από την Τουρκία. Στους μεταφερόμενους περιλαμβάνονται βρέφη και μικρά παιδιά έως και έφηβοι, αλλά και ενήλικες.

Μέρος των ανηλίκων δεν ταξίδευε μόνο του, αλλά συνοδευόταν από συγγενικά πρόσωπα. 3 ανήλικοι συνοδεύονται από τη μητέρα τους, 2 ανήλικοι συνοδεύονται από μητέρα, 1 ανήλικο συνοδεύεται από ενήλικη αδελφή, 4 ανήλικοι από μητέρα και 1 ανήλικο από θείο. Ορισμένοι ανήλικοι δεν συνοδεύονταν.

