Ισημερινός: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον «ναρκοτρομοκρατών»

υγχαίρω τις δυνάμεις μας και τις ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού για την επιτυχημένη επιχείρηση εναντίον ναρκοτρομοκρατών στον Ισημερινό, σημείωσε ο επικεφαλής της Soutcom

Newsbomb

Ισημερινός: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον «ναρκοτρομοκρατών»

Ένα τεθωρακισμένο όχημα των ενόπλων δυνάμεων κινείται έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα Litoral, όπου ξέσπασε εξέγερση που μέχρι στιγμής έχει αφήσει 5 νεκρούς κρατούμενους, σύμφωνα με τις αρχές, στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, Κυριακή 23 Ιουλίου 2023.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν χθες Παρασκευή σε επιχειρήσεις εναντίον «ναρκοτρομοκρατών» στον Ισημερινό, με την υποστήριξη του στρατού της χώρας, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Ο επικεφαλής της SOUTHCOM, ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, αναφέρει σε μήνυμά του: «Σημειώνουμε πρόοδο μαζί με τους εταίρους μας στον αγώνα εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας. Συγχαίρω τις δυνάμεις μας και τις ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού για την επιτυχημένη επιχείρηση εναντίον ναρκοτρομοκρατών στον Ισημερινό. Αυτή η συλλογική και αποφασιστική δράση αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιτυχία για όλες τις χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο που έχουν δεσμευτεί να εξαρθρώσουν και να πατάξουν τη ναρκοτρομοκρατία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:31ΚΟΣΜΟΣ

Χεγκσεθ: Δεν μας ανησυχούν οι πληροφορίες ότι η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν

02:59ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Αύξηση 20% στις τιμές του πετρελαίου

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον «ναρκοτρομοκρατών»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Φλέγεται η Τεχεράνη: Στο επίκεντρο των επιθέσεων το αεροδρόμιο - Βίντεο

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Iρανός πρέσβης στον ΟΗΕ: «Έχουν χάσει τη ζωή τους 180 παιδιά από τις επιθέσεις»

00:52ΕΛΛΑΔΑ

FDI «Κίμων»: Απέπλευσε από την Λεμεσό - Εντυπωσιακό βίντεο

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ

00:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες και το Ιράκ - Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αμερικάνικες βάσεις και πολιτικούς στόχους - Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση των Αμερικάνων

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο 17χρονος Ρεθυμνιώτης που ξεκίνησε από το μεράκι για το μαντολίνο και έγινε κατασκευαστής οργάνων

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με 3 τραυματίες: Καραμπόλα 4 οχημάτων, ενεπλάκη και περιπολικό

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, όχι όμως για πλοία των ΗΠΑ και του Ισράηλ

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η στιγμή που πύραυλος χτύπησε σχολείο αρρένων στην πόλη Καζβίν

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανοικτή προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Ο Τραμπ θα παραστεί στην τελετή επαναπατρισμού των έξι Αμερικανών που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Πεζεσκιάν - Τι συζήτησαν

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα και τον «καθάρισε» ο Ιερεθουέλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες και το Ιράκ - Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αμερικάνικες βάσεις και πολιτικούς στόχους - Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση των Αμερικάνων

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

00:52ΕΛΛΑΔΑ

FDI «Κίμων»: Απέπλευσε από την Λεμεσό - Εντυπωσιακό βίντεο

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Φλέγεται η Τεχεράνη: Στο επίκεντρο των επιθέσεων το αεροδρόμιο - Βίντεο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η στιγμή που βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα και τον «καθάρισε» ο Ιερεθουέλο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η στιγμή που πύραυλος χτύπησε σχολείο αρρένων στην πόλη Καζβίν

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μετά

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, όχι όμως για πλοία των ΗΠΑ και του Ισράηλ

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη γνωστού γιατρού για παιδική πορνογραφία

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΓΑΔΑ: Σουδανός με ποινικό παρελθόν ο άνδρας που απειλούσε με χειροβομβίδα να ανατιναχθεί - Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ένοικος έδωσε την πιο viral απάντηση σε ερώτηση για τα κοινόχρηστα

16:41ΚΟΣΜΟΣ

16χρονη ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά: Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ