Ισημερινός: 10.000 στρατιώτες στην μάχη κατά των συμμοριών

Οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι ανέπτυξαν 10.000 στρατιωτικούς εναντίον συμμοριών διακινητών ναρκωτικών, στις οποίες αποδίδεται η έξαρση της βίας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, επιχείρηση που είχε μεγάλη προβολή από τα ΜΜΕ.

Ανάμεσα στις δυο χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στην υφήλιο, την Κολομβία και το Περού, ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε κέντρο διαμετακόμισης των ναρκωτικών και βιώνει τρομακτική κλιμάκωση της βίας εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών, συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, αποφάσισε να ενισχύσει τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ανάμεσα στους 10.000 που αναπτύχθηκαν χθες ήταν εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων, που προσγειώθηκαν στην πόλη Γουαγιακίλ, μεγάλο λιμάνι και νευραλγικό σημείο της διακίνησης, με αποστολή να εγγυηθούν την ασφάλεια της ακτής, δήλωσε στον Τύπο ο στρατηγός Μάριο Βεδόγια.

Ο υπουργός Άμυνας Τζανκάρλο Λοφρέδο διέταξε τη στρατιωτική ηγεσία να αναληφθεί δράση για απροσδιόριστο διάστημα στην πόλη, οικονομική πρωτεύουσα του Ισημερινού.

Αεροσκάφη με στρατιωτικό προσωπικό εστάλησαν επίσης στη Μάντα, το κυριότερο αλιευτικό λιμάνι της χώρας, επίσης κέντρο κρίσιμης σημασίας.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει πως στέλνει αμερικανούς στρατιωτικούς στον Ισημερινό στο πλαίσιο «προσωρινής αποστολής» εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής, από τις πιο ασφαλείς χώρες της, ο Ισημερινός έκλεισε το 2025 με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών στις 52 ανά 100.000 κατοίκους--διαπραττόταν μια κάθε ώρα--σύμφωνα με αριθμούς του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του πως περιμένει «η φυλακή ή η κόλαση» οποιονδήποτε «θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια» της χώρας.

Διαβάστε επίσης