Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

Σοκ έχει προκαλέσει στον Ισημερινό η είδηση της δολοφονία τους ποδοσφαιριστή, Μάριο Πινέιδα, με το βίντεο της εκτέλεσής του να δημοσιοποιείται μέσω του Χ και να προκαλεί ανατριχίλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, την ώρα που ο Πινέιδα ψώνιζε παρέα με δύο γυναίκες, πιθανότατα η μητέρα και τη σύντροφό του, η οποία επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν ένοπλοι που τους ακολουθούσαν άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Από τα πυρά τραυματίστηκε ελαφρά και η μητέρα του.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να πλησιάζει τον άτυχο άνδρα και κυριολεκτικά να αδειάζει πάνω του το πιστόλι πριν τραπεί σε φυγή. Στιγμές νωρίτερα, ο Πινέιδα φαίνεται να αντικρίζει τον εκτελεστή του και να σηκώνει τα χέρια του.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

El momento en que sicarios asesinaron a balazos a un futbolista del Barcelona de Ecuador



Una cámara de seguridad captó el momento en que dos personas atacaron a Mario Pineida y a su mujer.

Η αστυνομία μιλάει για «στοχευμένη επίθεση», ενώ οι δύο δράστες σύμφωνα με τις μαρτυρίες έφτασαν στο σημείο δύο μοτοσικλέτες. Μέχρι στιγμής, δεν είχε πληροφορίες για προηγούμενες απειλές εναντίον του.

En el norte de Guayaquil se reporta un sicariato en Samanes 4 donde dos personas se encuentran sin vida y una herida, el fallecido se trataría del jugador de fútbol de Barcelona SC. Mario Pineida junto a su esposa mientras que la madre del jugador esta herida.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Η Barcelona Sporting Club ενημερώνει, με βαθιά λύπη, ότι ενημερώθηκε επίσημα για τον θάνατο του παίκτη μας Μάριο Πινέδα, ένα γεγονός που συνέβη μετά από επίθεση εναντίον του. Αυτή η ατυχής είδηση κρατά όλους εμάς που είμαστε μέρος του θεσμού βαθιά απογοητευμένους και μας θρηνεί ως οικογένεια της Μπάρτσα».

Φόρεσε οκτώ φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Εκουαδόρ. Πρόσθεσε λεπτά σε φιλικά, στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία και σε έναν αγώνα του Κόπα Αμέρικα 2021 με τη Βραζιλία.

Φέτος, ο Πινέιδα ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός και φόρεσε το περιβραχιόνι του αρχηγού, αλλά στο δεύτερο μέρος της χρονιάς δεν αγωνίστηκε στα τελευταία 23 παιχνίδια του πρωταθλήματος.