Ισημερινός: Ενέδρα θανάτου στον ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Νεκρή και η σύντροφός του

Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε ο 33χρονος Μάριο Πινέιδα, παίκτης της Μπαρτσελόνα του Ισημερινού, σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της βίας λόγω διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με το AFP.

Πληροφορίες που έρχονται στο φως αναφέρουν πως το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, την ώρα που ο Πινέιδα ψώνιζε παρέα με δύο γυναίκες, πιθανότατα η μητέρα και τη σύντροφό του, η οποία επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν ένοπλοι που τους ακολουθούσαν άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Από τα πυρά τραυματίστηκε ελαφρά και η μητέρα του.

#ULTIMAHORA Se confirmó la muerte del jugador Barcelonista Mario Pineida Don Pine en un ataque armado afuera de una carnicería en Samanes 4.



En Pleno diciembre el fútbol ecuatoriano está de luto #URGENTE pic.twitter.com/uQw7id5J6l — ???????? ?? (@ocarrasco_jr) December 18, 2025

Η αστυνομία μιλάει για «στοχευμένη επίθεση», ενώ οι δύο δράστες σύμφωνα με τις μαρτυρίες έφτασαν στο σημείο δύο μοτοσικλέτες. Μέχρι στιγμής, δεν είχε πληροφορίες για προηγούμενες απειλές εναντίον του.

Η εφημερίδα El Universo ανέφερε ότι η Αστυνομία εξήγησε ότι οι συνθήκες της επίθεσης επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι «δύο μοτοσικλετιστές αναχαίτισαν το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από τις εγκαταστάσεις, και πυροβόλησαν».

Οι δράστες αμέσως μετά διέφυγαν, ενώ είναι ασαφές αν το κίνητρο ήταν η ληστεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

En el norte de Guayaquil se reporta un sicariato en Samanes 4 donde dos personas se encuentran sin vida y una herida, el fallecido se trataría del jugador de fútbol de Barcelona SC. Mario Pineida junto a su esposa mientras que la madre del jugador esta herida.#SucreEnLaNoticia pic.twitter.com/0GyBlj1Vmy — Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) December 17, 2025

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Η Barcelona Sporting Club ενημερώνει, με βαθιά λύπη, ότι ενημερώθηκε επίσημα για τον θάνατο του παίκτη μας Μάριο Πινέδα, ένα γεγονός που συνέβη μετά από επίθεση εναντίον του. Αυτή η ατυχής είδηση κρατά όλους εμάς που είμαστε μέρος του θεσμού βαθιά απογοητευμένους και μας θρηνεί ως οικογένεια της Μπάρτσα».

Φόρεσε οκτώ φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Εκουαδόρ. Πρόσθεσε λεπτά σε φιλικά, στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία και σε έναν αγώνα του Κόπα Αμέρικα 2021 με τη Βραζιλία.

Φέτος, ο Πινέιδα ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός και φόρεσε την κορδέλα του αρχηγού, αλλά στο δεύτερο μέρος της χρονιάς δεν αγωνίστηκε στα τελευταία 23 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Σε αυτό το διάστημα κάθισε στον πάγκο 19 φορές, δεν κλήθηκε σε δύο παιχνίδια και αποβλήθηκε σε άλλα δύο.