Μινεάπολη: Το FBI ανέλαβε την έρευνα για την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ από τον πράκτορα της ICE

Δεδομένου ότι πλέον δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της υπόθεσης, στους μάρτυρες και στα αποδεικτικά στοιχεία, το το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα δήλωσε ότι «απρόθυμα» αποσύρθηκε από την έρευνα

Μινεάπολη: Το FBI ανέλαβε την έρευνα για την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ από τον πράκτορα της ICE
Το FBI ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της έρευνας για την δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη, όπως αποκαλύφθηκε την Πέμπτη.

Σε δήλωσή του, το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα (BCA) ανέφερε ότι αρχικά κλήθηκε να βοηθήσει, πριν οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι «ανατρέψουν την πορεία της έρευνας» και δηλώσουν ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί αποκλειστικά από το FBI. Δεδομένου ότι πλέον δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της υπόθεσης, στους μάρτυρες και στα αποδεικτικά στοιχεία, το BCA δήλωσε ότι «απρόθυμα» αποσύρθηκε από την έρευνα.

Καθώς οι πολίτες της πόλης παραμένουν σε κατάσταση σοκ και οργισμένες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει σε κάθε γωνιά της πολιτείας, οι Αρχές της Μινεάπολης ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη, επικαλούμενες «λόγους ασφαλείας» και της αυξανόμενης πολιτικής έντασης.

Μινεάπολη - ICE - Διαδηλώσεις

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο Bishop Henry Whipple, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

AP

Το κύριο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε κοντά στο σημείο του περιστατικού, πολύ κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ το 2020, ενώ την ίδια στιγμή διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη, το Μαϊάμι, το Σιάτλ και η Νέα Υόρκη.

Το όνομα του πράκτορα της ICE που πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη μητέρα τριών παιδιών στη νότια Μινεάπολη δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να τον περιγράφουν μόνο ως «έμπειρο» πράκτορα που έλαβε θεραπεία και εξιτήριο από νοσοκομείο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ωστόσο έχει κυκλοφορήσει έντονα ότι πρόκειται για τον «Στιβ Γκρόουβ», οι Αρχές πάντως δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα του και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημα αρχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

grove.jpg

«Ο Τραμπ θέλει θέαμα. Μην του το δώσετε»

Ένας από τους διαδηλωτές, ο Πάτρικ Ράιλι, δήλωσε στο Associated Press: «Διαδηλώνουμε ειρηνικά. Προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό σε αυτόν τον οργανισμό ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος».

Ωστόσο, τα συναισθήματα παρέμειναν έντονα στην πόλη – και σε όλες τις ΗΠΑ – καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνέχισε να παρουσιάζει το θύμα, το οποίο δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς καθώς απομακρυνόταν με το αυτοκίνητό της από μια ομάδα αστυνομικών, ως «εγχώρια τρομοκράτισσα» που ήθελε να τους πατήσει.

«Ο Τραμπ θέλει θέαμα. Μην του το δώσετε», έγραψε ο Τιμ Γουόλζ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, στο «X» το βράδυ της Τετάρτης, προτρέποντας τους διαδηλωτές να παραμείνουν ήρεμοι. Είπε ότι είχε εκδώσει «προειδοποιητική διαταγή» για πιθανή ανάπτυξη της εθνικής φρουράς της Μινεσότα.

Η Ιλχάν Ομάρ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Μινεσότα, δημοσίευσε στα social media το πρωί της Πέμπτης ότι χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν το θύμα και ότι «η ICE πρέπει να φύγει από τη Μινεάπολη».

«Δεν θα δεχτούμε ποτέ ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας μπορεί να είναι δικαστής, ένορκος και εκτελεστής στους δρόμους μας», δήλωσε η βουλευτής της Μινεσότα.

Ο Τζέικομπ Φρέι, δήμαρχος της Μινεάπολης, κάλεσε τους πολίτες σε ειρηνικές διαδηλώσεις και ζήτησε από την ICE «να εξαφανιστεί από τη Μινεάπολη».

«Οι άνθρωποι πληγώνονται. Οι οικογένειες διαλύονται. Μακροχρόνιοι κάτοικοι της Μινεάπολης που έχουν συμβάλει τόσο πολύ στην πόλη μας, στον πολιτισμό μας, στην οικονομία μας, τρομοκρατούνται, και τώρα, κάποιος είναι νεκρός», δήλωσε ο Φρέι.

Ο ίδιος δήλωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας «προσπαθεί ήδη να παρουσιάσει την δολοφονία ως πράξη αυτοάμυνας», ένας ισχυρισμός που χαρακτήρισε ως «βλακεία».

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Φρέι ως προκλητικές, με την Νάνσι Μέις, βουλευτή της Νότιας Καρολίνας, να ζητά την παραίτηση τόσο του δημάρχου όσο και του Γουόλζ.

rene.jpg

H Ρενέ Γκουντ

Το βίντεο της ICE που θέτει υπό αμφισβήτηση την εκδοχή της αυτοάμυνας

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους των New York Times την Τετάρτη το βράδυ ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μητέρα ενός εξάχρονου αγοριού, ήταν υπεύθυνη.

«Συμπεριφέρθηκε απαίσια», είπε ο Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε δηλώσει μέσω Truth Social ότι η 37χρονη «κατευθύνθηκε βίαια με το αμάξι της πάνω στον πράκτορα της ICE».

Ωστόσο, βίντεο από την στιγμή της δολοφονίας έδειξε ότι ο πράκτορας απομακρύνθηκε από το αυτοκίνητο της 37χρονης χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Η Κρίστι Νοέμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι η γυναίκα «παρακολουθούσε» τους πράκτορες της ICE και «εμπόδιζε την κυκλοφορία» με το αυτοκίνητό της, ένας άλλος ισχυρισμός που δεν υποστηρίζεται από το βίντεο.

Δείτε το βίντεο καρέ-καρέ:

