Τραμπ: Συζήτησε για το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί Αίγυπτο και Ισραήλ, εάν υπογραφεί συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία αφορούσε επίσης τις πιθανές αγορές από το Πεκίνο περισσότερων αμερικανικών γεωργικών προϊόντων, πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Ταϊβάν και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο επανέφερε το θέμα του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης και σημείωσε ότι πρέπει να είναι μέρος των συνομιλιών που προγραμματίζονται για την Παρασκευή.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Οι συνομιλίες με το Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνουν συζητήσεις σχετικά με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης, προκειμένου να οδηγήσουν σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι ο τόπος διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Να σημειωθεί ότι η Τεχεράνη διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι το μοναδικό θέμα που βάζει στην ατζέντα της συνάντησης είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Το ιρανικό καθεστώς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το βαλλιστικό - πυραυλικό πρόγραμμα του είναι κομμάτι της δύναμης αποτροπής και των μέτρων για την εθνική ασφάλεια του και δεν τίθεται υπό συζήτηση.

