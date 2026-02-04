Explainer: Γιατί το Ιράν έστειλε drone στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πλησίασε πετρελαιοφόρο

Η απόφαση του Ιράν να στείλει ένα drone παρακολούθησης προς ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ και στη συνέχεια να αντιμετωπίσει ένα δεξαμενόπλοιο με αμερικανική σημαία μπορεί να είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις αντιδράσεις του αμερικανικού ναυτικού και να επιδείξει την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί τις αμερικανικές δυνάμεις και περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με μια εκτίμηση του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW)

Στο πρώτο περιστατικό, την Τρίτη, ένα ιρανικό drone παρακολούθησης Shahed-129 πλησίασε την ομάδα αεροπλανοφόρων USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, πριν να αναχαιτιστεί και να καταρριφθεί από ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35C του αμερικανικού ναυτικού.

Αρκετές ώρες αργότερα, ιρανικά ταχύπλοα σκάφη, υποστηριζόμενα από ένα drone παρακολούθησης, προσπάθησαν να σταματήσουν ένα δεξαμενόπλοιο υπό αμερικανική σημαία στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας την αντίδραση ενός αμερικανικού αντιτορπιλικού.

Ιρανικό drone Shaded

«Δοκιμαστική ενέργεια»

Το ISW δήλωσε ότι τα περιστατικά ταιριάζουν με το πρότυπο αυτού που περιέγραψε ως «δοκιμαστική ενέργεια», η οποία «επιδιώκει να τεστάρει τη δύναμη, τη διάθεση και τις αντιδράσεις μιας αντίπαλης δύναμης», ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί έναν ευρύτερο σκοπό σηματοδότησης.

«Δεν είναι σαφές πόσο κοντά έφτασε το Shahed-129 στο Lincoln, αν και ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα του Lincoln ανταποκρίθηκε στην προσέγγιση του drone μπορεί να δώσει στο Ιράν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει τα ιρανικά drone που λειτουργούν στην περιοχή του», ανέφερε το think tank.

Το ISW πρόσθεσε ότι ο συνδυασμός του περιστατικού με το drone και της απόπειρας αναχαίτισης ενός δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τις ΗΠΑ υποδηλώνει μια σκόπιμη προσπάθεια να επιδειχθεί η ικανότητα του Ιράν να αμφισβητήσει τη ναυτική δραστηριότητα των ΗΠΑ. «Αυτά τα δύο περιστατικά μπορεί να είναι η αρχή μιας ιρανικής ναυτικής κλιμάκωσης που επιδιώκει να αποτρέψει μια αμερικανική επίθεση, επιδεικνύοντας την ικανότητα του Ιράν να αμφισβητήσει τη ναυτική δραστηριότητα των ΗΠΑ», ανέφερε.

NEW: Iran conducted two probing operations against the US Navy in the Persian Gulf likely designed to test US Navy defensive reactions and demonstrate Iran’s ability to threaten US forces and assets. These two incidents may be the beginning of an Iranian maritime escalation that… pic.twitter.com/ybnA8ApoVw — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 4, 2026

Τι είναι το Shaded

Το Shahed-129 είναι ένα drone πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR) και επίθεσης, διαφορετικό από τα drone Shahed-136 που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Το ISW ανέφερε ότι το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς το Shahed-129 σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή για τη συλλογή πληροφοριών και τη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον στόχων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

